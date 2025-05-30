При атаке ВСУ пострадал житель Белгородской области

Житель села Зозули Борисовского района Белгородской области пострадал в результате атаки БПЛА со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Беспилотник ударил по автомобилю, за рулем которого сидел мужчина. Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями спины и ноги. Автомобиль поврежден.

По данным Минобороны, в ночь на 30 мая над территорией Белгородской области было сбито 15 беспилотников. 29 мая глава Белгородской области сообщал, что боец добровольческого подразделения «Орлан» второй раз за месяц получила ранение в результате атаки со стороны Украины.