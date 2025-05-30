Минобороны сообщило об уничтожении 27 украинских БПЛА над Россией

Средства ПВО России сбили 27 беспилотников ВСУ над территорией Белгородской и Курской областей в ночь на 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

15 дронов было перехвачено над Белгородской областью. Еще 12 — над Курской. БПЛА были уничтожены в период с 20:00 мск 29 мая до 7:00 30 мая.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об одном пострадавшем в результате атаки. 27-летнего мужчину госпитализировали. Кроме того, повреждено здание Курской городской больницы №1, а также несколько многоквартирных домов.

В селе Зозули Борисовского района Белгородской области пострадал водитель автомобиля при ударе ВСУ, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.