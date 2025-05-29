Боец белгородской самообороны получила второе ранение за месяц

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что боец добровольческого подразделения «Орлан» второй раз за месяц получила ранение в результате атаки со стороны Украины. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями головы, плеча и спины госпитализировали в районную больницу и готовят к транспортировке в медучреждение в Белгород.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

13 мая она же пострадала в результате взрыва дрона в селе Новая Таволжанка, которое расположено рядом с Шебекино Вместе с тремя сослуживцами ее госпитализировали. После выписки из больницы она вернулась домой и продолжала лечение.

Еще один боец подразделения «Орлан», которое защищает приграничные районы, пострадал 28 мая. Он был ранен в Волоконовском районе в результате взрыва беспилотника. Всего за прошедшие сутки по территории Белгородской области со стороны Украины выпустили 137 боеприпасов и 84 беспилотника. Помимо добровольца, пострадал мирный житель города Шебекино.

Сергей Толмачев, Воронеж