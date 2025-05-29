Роспатент отказался зарегистрировать товарный знак технологии Apple

Американской корпорации Apple в России дважды отказали в регистрации изобразительного знака технологии AirPlay. В первый раз Роспатент принял такое решение осенью 2024 года. После этого Apple попыталась оспорить отказ, но сегодня, 29 мая, Палата по патентным спорам оставила в силе решение ведомства. Об этом сообщил РБК.

Значок, который компания пыталась зарегистрировать, представляет собой треугольник на фоне которого изображены три дуги разных размеров. AirPlay — это технология беспроводной передачи видео и аудио. Она позволяет передавать медиаданные с iPhone, iPad или Mac на другие устройства, поддерживающие AirPlay. До 2010 года технология называлась AirTunes.

В 2023 году Apple направил в патентную палату претензию к компании «Орловский сад», которая выпускает свои сухофрукты под брендом ecoapple. Садоводы получили из Купертино уведомление о том, что они не могут использовать ни само название яблока на английском, ни изображение фрукта. В 2024 году по требованию российского представителя компании Роспатент аннулировал патент российского изобретателя Арташеса Икономова. Тот уже несколько лет судится с компанией, пытаясь взыскать с нее 295 млрд руб. за якобы нарушение его патентных прав.