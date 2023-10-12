Apple отбирает чужое яблоко

Apple пытается уничтожить товарный знак маленького семейного предприятия из российской глубинки. Производитель iPhone направил в патентную палату претензию к компании «Орловский сад», она выпускает свои сухофрукты под брендом ecoapple, а американцы требуют его аннулировать.

Орловские садоводы получили из Купертино уведомление о том, что они не могут использовать ни само название яблока на английском, ни изображение фрукта, рассказала глава компании «Орловский сад» Людмила Салтыкова:

«Возражения касаются того, что мы используем и слово "apple", и знак яблока, но все это ими анализируется как отдельные элементы. У нас зарегистрирован общий элемент, единый — название ecoapple и внутри буквы "о" яблоко. Мы не используем их по отдельности. А производитель iPhone в своем возражении пишет о том, что мы не имеем права и вводим в заблуждение потребителей.

В 2018 году мы прошли регистрацию, проверки, экспертизу в Роспатенте. Никаких пересечений с Apple мы не хотели. Регистрировали лого на английском только потому, что тогда это все было в бесперспективной ситуации, нам просто нужно было заработать денег на лечение ребенка, на дорогостоящую реабилитацию.

Мы — настоящий микробизнес, только встаем на ноги. Сад с фруктами в Орле достался мне в наследство от папы. Там было очень много фруктов, ягод, мы не знали, что с ними делать, все пропадало. И вот мы придумали такой проект. Начали сушить плоды на кухне, потом все превратилось уже в какое-то мини-производство. И тягаться с такой крупной корпорацией, у которой лучшие юристы, адвокаты, честно говоря, очень страшно».

Под брендом ecoapple выпускаются не только снеки. Компания также зарегистрировала этот товарный знак и в других классах. У самой американской корпорации в России оформлено более 200 товарных знаков, включая Apple, «Яблоко», «айФон», «айПэд», «айПод» и многие другие. Американцы пытаются выдавить российских аграриев из непищевого сегмента рынка, пояснила патентный поверенный из адвокатского бюро «Андрей Городисский и партнеры» Вероника Попеленская:

«Apple Inc. пытается аннулировать у ecoapple только те категории международной классификации товаров и услуг, которые хоть как-то пересекаются с деятельностью корпорации. Помимо производства мультимедийных средств, телефонов, планшетов, они также осуществляют услуги по продаже и онлайн-курсам. Профильную продукцию "Орловского сада" — пищевое производство, сладости — они не трогают.

Что касается логотипа, требование довольно странное, потому что изображение яблока очень распространено. Яблоко на логотипе "Орловского сада", которое пытается аннулировать корпорация из Купертино, отличается от символа Applе. Оно целое, а не надкусанное, листок повернут в другую сторону. Относительно того, что оно действительно включает в себя товарный знак Apple, здесь можно согласиться, но только в классах по продаже и онлайн-курсам, образованию.

Как вообще Apple узнала о существовании крошечной фирмы из российской глубинки? У каждого иностранного правообладателя в России есть свой патентный поверенный. Apple Inc. представляет Baker McKenzie, который сейчас Melling Voitishkin&Partners. Они подали от имени Apple Inc. возражение в Палату по патентным спорам. Скорее всего, большие корпорации отслеживают ситуацию. Естественно, американцы к нам не приедут, их представит патентный поверенный в России. Будут заслушаны стороны, представлены возражения.

Возможно, эксперты патентного ведомства предложат внести изменения в регистрацию. Если "Орловский сад" ограничит свою деятельность по продаже только кондитерскими изделиями, то они смогут избежать частичного аннулирования и, возможно, даже договорятся с американской компанией».

Копрорация Apple довольно ревностно отслеживает упоминание яблока в брендах по всему миру.Так три года назад она пыталась запретить логотип компании Prepear. Это приложение для поиска рецептов блюд и доставки продуктов. В иске отмечалось, что их логотип с зеленой грушей слишком похож на знаменитое надкусанное яблоко. После долгих судебных разбирательств, грушу оставили, но с условием изменить форму листочка.

Этим летом Apple подала в суд на швейцарский союз Fruit Union Suisse. Фермерская ассоциация обозначает себя картинкой с красным яблоком и белым крестом внутри на протяжении всей своей 111-летней истории.

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Светлана Белова