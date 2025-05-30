Рынок электронных книг замедлил рост до 24% в I квартале

Российский рынок цифровых книг в I квартале 2025 года вырос на 24% в денежном выражении, достигнув 5,3 млрд руб., сообщил «Ъ» гендиректор «Литрес» Сергей Анурьев. Годом ранее рост составлял 32%. Основными драйверами остаются подписка (+56%), аудиокниги (+36%) и самиздат (+21%).

Доля самиздата сохранилась на уровне 38%, аудиокниг — 36%, а подписка заняла 46% рынка. «Литрес» прогнозирует, что по итогам года подписка может превысить 50%.

В 2024 году рынок составил 18,9 млрд руб. (+30%). Лидер — «Литрес» (50%), за ним следуют «Яндекс Книги» (17%) и «Литнет» (11%).

В «Книгах Билайн» связывают замедление с высокой базой 2024 года, а в Ridero фиксируют рекордный рост загрузок книг (+33%). В отрасли считают, что рынок вернулся к докризисным темпам после спада 2022 года.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Книги грузятся не так быстро».