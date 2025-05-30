Книги грузятся не так быстро

Темпы роста рынка электронных книг замедлились: по итогам первого квартала показатель составил 24% против 32% годом ранее. Основными драйверами остаются подписная модель (рост на 56%), а также развитие самиздата (публикации произведений авторами без участия издательств) и аудиокниг. Участники рынка считают, что в целом рынок после периодов провала 2022 года и последовавшего бурного роста возвращается к докризисным темпам развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Емкость российского рынка цифровых книг по итогам первого квартала года достигла 5,3 млрд руб., увеличившись на 24% год к году, рассказал “Ъ” гендиректор ГК «Литрес» (развивает «Литрес», MyBook, «Литрес: Самиздат») Сергей Анурьев. Рост к предыдущему кварталу составил всего 2%. Основным драйвером развития сегмента топ-менеджер называет подписную модель, аудиокниги и самиздат. По его словам, «Литрес» сохраняет лидерство в перечисленных категориях.

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Доля самиздата на рынке цифровых книг составила 38% (сохраняется на протяжении последних четырех кварталов), оценивают в «Литресе». Сегмент в январе—марте вырос на 21%, до 2 млрд руб. Сегмент аудиокниг за период увеличился на 36% и составил 1,9 млрд руб., его доля в объеме рынка сохранилась на уровне прошлого квартала — 36%.

Самые высокие темпы роста за период показала подписка, уточнил Сергей Анурьев: «Емкость рынка подписных сервисов за первый квартал выросла на 56% год к году».

Доля модели составила 46% в общем объеме рынка, поэтому в компании рассчитывают, что по итогам года соотношение подписки и других моделей монетизации составит примерно 50/50 с возможным перевесом в пользу подписной модели. Также в «Литресе» сохраняют прогноз о росте рынка цифровых книг по итогам 2025 года до 23,4 млрд руб.: показатель вырастет на 24% год к году.

При этом темпы роста рынка цифровых книг замедлились. Годом ранее в первом квартале динамика по отношению к аналогичному периоду 2023 года была на уровне 32%. Тогда сегмент аудио вырос на 40% год к году, а самиздат — на 39%, уточнили в «Литресе».

По итогам прошлого года рынок цифровых книг достиг 18,9 млрд руб., увеличившись на 30% год к году. Большую часть рынка (50%) занимает «Литрес», 17% — «Яндекс Книги» (бывший «Букмейт»), еще 11% — «Литнет». Следом идут остальные игроки (8%), платформа Author.Today (7%), «Литмаркет» (4%). Меньшая доля у книжного сервиса МТС — «Строки» (3%). Один из главных трендов прошлого года — переход от издательского контента к пользовательским произведениям (самиздат).

Замедление динамики роста рынка цифровых книг в первом квартале руководитель сервиса «Книги Билайн» Наталья Каменских связывает с ростом базы прошлого года. Сама платформа за период отмечает кратный рост числа обращений пользователей. Параллельно команда сервиса внедрила поиск книг с помощью искусственного интеллекта, которым воспользовались более 500 тыс. человек, отмечает госпожа Каменских: «Заходы на страницу поиска перевалили 1 млн».

В «МТС Медиа» («Строки») указывают на рост рынка за счет подписной модели и аудиокниг. Конкретных метрик по числу подписчиков в компании не разглашают. В «Яндекс Книгах» уточнили, что не видят замедления роста доходов своего книжного бизнеса.

В Ridero также не видят замедления роста рынка. Число пользователей платформы в первом квартале приблизилось к 870 тыс., число загруженных книг за период стало рекордным в последние годы — рост показателя год к году составил 33%. Драйвером продаж книг авторов Ridero выступают маркетплейсы. «Многие новые наименования обретают популярность через подписные сервисы»,— уточнили в компании.

Рынок «вернулся к прежним темпам роста», отмечают в отрасли.

В 2022 году сегмент впервые не показал роста, а объем продаж остался прежним. Основной причиной были проблемы с платежами в App Store и Google Play, а также уход на фоне санкций крупного участника Storytel. После этого провала последовал активный рост. «Сейчас абсолютно логично, что в первом квартале динамика не столь высокая»,— считает собеседник “Ъ” в одном из издательств.

Юлия Юрасова