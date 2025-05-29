«Зенит» догнал ЦСКА в финале play-off Единой лиги ВТБ

Во втором матче финальной серии play-off Единой лиги ВТБ «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 86:70. Самым результативным игроком в команде Хави Паскуаля вновь стал Дуэйн Бэйкон — на его счету 20 очков. Впрочем, ключевым фактором, обусловившим победу петербуржцев, стала все же уверенная игра Трента Фрейзера. Напомним, что в первом матче серии один из основных добытчиков «Зенита» не принес вообще ни одного очка. Однако в четверг он набрал сразу 19. В составе ЦСКА самым результативным стал Мело Тримбл (21 очко — лучший показатель в матче).

Таким образом, счет в серии сравнялся — 1:1. Теперь команды переберутся в Москву. Третья игра состоится 1 июня.

Арнольд Кабанов