Мосбиржа в июне запустит торги фьючерсом на биткойн

Мосбиржа (MOEX: MOEX) раскрыла детали запуска торгов биткойном и параметры нового торгового инструмента. Торги фьючерсами на индекс криптовалюты откроются с 4 июня под кодом IBIT. Котировка цифровой валюты представлена в долларах США за один лот.

Для торгов на срочном рынке станут доступны фьючерсы с исполнением в сентябре 2025 года. Ими смогут воспользоваться только квалифицированные инвесторы, уточняется на сайте Мосбиржи.

Накануне торговая площадка анонсировала ТАСС запуск расчетного фьючерса, базовый актив которого привязан к стоимости биткойна. В СПБ Бирже подтвердили агентству, что на данный момент тестируют торги фьючерсом на индекс биткойна.

Банк России также разрешил финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам активы, стоимость которых привязана к криптовалютам. При этом в письме зампреда ЦБ Филиппа Габунии указано, что финансовые инструменты не должны предусматривать фактическую поставку цифровой валюты. В регуляторе по-прежнему рекомендуют не инвестировать в криптовалюты напрямую и оценивать риски данных активов.