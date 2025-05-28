Инвесторам разрешили торговать активами, привязанными к криптовалютам

Финансовые организации могут предлагать квалифицированным инвесторам активы, стоимость которых привязана к криптовалютам. При этом финансовые инструменты не должны предусматривать фактическую поставку цифровой валюты, указано в письме зампредседателя Банка России Филиппа Габунии.

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В ЦБ по-прежнему не советуют финансовым организациям и их клиентам инвестировать в криптовалюты напрямую. Также регулятор рекомендует кредитным организациям оценивать риски таких активов. Организациям нужно предусмотреть полное покрытие капиталом таких финансовых инструментов, а также установить отдельный лимит, пишет пресс-служба ЦБ. Консервативный подход к регулированию рисков кредитных организаций, связанный со стоимостью криптовалют, планируется формализовать в течение года.

Московская биржа сегодня, 28 мая, сообщила, что планирует уже в июне запустить торги фьючерсом с привязкой к биткойну, пишет ТАСС. В СПБ-бирже заявили, что уже предоставили фьючерс на индекс биткойна участникам торгов на тестовом полигоне. Это позволить настроить торговые и учетные системы.