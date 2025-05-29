А1 не участвует в покупке Юникредитбанка

«Компания А1 никаким образом не участвует ни в какой сделке (подготовке, переговорах и проч.) в отношении UniCredit, если даже какая-либо сделка в отношении UniCredit и могла бы иметь место, о чем компании неизвестно»,— заявил «Ъ» гендиректор А1 Александр Файн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

При этом А1 не входит «в периметр консорциума "Альфа-групп"», а является частной компанией, «на 100% принадлежащей А. М. Файну, в чем может убедиться любое заинтересованное лицо, обратившись к публичному Единому государственному реестру юридических лиц», отметил он.

О возможной заинтересованности консорциума «Альфа-групп» в покупке Юникредитбанка — российской «дочки» итальянской группы UniCredit — сообщали источники «Ъ». Ранее итальянская газета Il Messaggero и агентство Reuters сообщали о предложении консорциума компаний из ОАЭ выкупить российские активы группы UniCredit.

Отдел финансов