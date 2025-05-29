В Госдуму внесен законопроект о повышении штрафа за излишний шум от автомобилей

Депутаты и сенаторы от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, увеличивающий с 500 до 20 тыс. руб. штраф по статье 8.23 КоАП «Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума».

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Санкция на это нарушение не менялась с 2013 года, отмечают парламентарии. Необходимость увеличить штраф они объясняют жалобами граждан на шум и загрязнение атмосферы. «Предлагаемый размер штрафов отвечает запросам общества на комфортную городскую среду, соблюдение тишины и покоя граждан, снижение воздействия вреда от транспортных средств»,— сказано в пояснительной записке.

Правительство РФ в своем отзыве написало, что законопроект требует доработки. «Механическое увеличение размеров санкций не является эффективной мерой, направленной на снижение количества совершаемых правонарушений»,— сказано в документе. Правительство также указало на отсутствие обоснования к повышению санкций.

Московские власти ранее заявляли о планах установить камеры-шумомеры на улицах для контроля чрезмерно шумного транспорта. В рамках этого проекта Мосгордума инициировала поправки в КоАП, наделяющие власти субъектов правом устанавливать штрафы от 5 тыс. до 30 тыс. руб. за нарушение норм шума (их установят позднее). Документ принят в первом чтении и готовится ко второму.

Подробнее о камерах-шумомерах читайте в материале «Ъ» «Децибелы выходят в ''Эфир''».

Иван Буранов