Мошенники создали фейковый сайт МВД РФ для кражи данных россиян
Преступники создали фишинговый сайт, имитирующий официальный ресурс МВД РФ, для кражи персональных данных граждан. Об этом сообщило профильное Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД России).
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В УБК отметили, что с помощью поддельного сайта, внешне похожего на оригинальный, злоумышленники пытались получить личные данные посетителей для дальнейшего «использования в многокомпонентных мошеннических схемах». В своем Telegram-канале ведомство опубликовало скриншот: на поддельном сайте имелась форма «приема обращений». С ее помощью мошенники могли получать персональную информацию.
Поддельный ресурс уже заблокирован, «но возможно появление схожих», предупредили в ведомстве. Пользователей попросили при посещении сайтов проверять их адрес. Фишинговые адреса часто содержат ошибки, также они могут использовать доменные зоны вроде .xyz, .biz.