Мишустин: дефицит бюджета России сокращается третий год подряд

Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства, в рамках которого обсуждался вопрос исполнения бюджета 2024 года и экономическая ситуация в стране. Господин Мишустин отметил, что дефицит бюджета в России сокращается третий год подряд. В 2024-м дефицит составил 1,7%, доходы превысили 36 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин на заседании правительства

Фото: Правительство России Михаил Мишустин на заседании правительства

Фото: Правительство России

Удалось сделать «еще комфортнее» величину государственного долга, добавил глава правительства. Показатель, по словам премьера, упал до уровня ниже 14,5% ВВП. «Продолжилось укрепление диверсификации российской экономики, что благоприятно сказалось на сбалансированности бюджета»,— заявил господин Мишустин.

Он пояснил, что это произошло благодаря увеличению веса машиностроения, строительного сектора, сельского хозяйства и сферы услуг. Ненефтегазовый комплекс обеспечил 70% бюджетных доходов России, уточнил премьер. Михаил Мишустин также оценил влияние новых логистических маршрутов на экономическую картину прошлого года. Логистика вместе с высоким спросом на внутреннем рынке и «заполняемыми свободными нишами» создали благоприятную обстановку в стране, убежден премьер.

28 мая Госдума в первом чтении приняла законопроект о правке действующего федерального бюджета. Необходимость изменений вызвана сохраняющейся зависимостью госказны от цен на нефть. Согласно поправкам, прогнозируемые доходы снижаются на 4,5% — до 38,5 трлн руб., а плановый дефицит, напротив, растет почти втрое — с 0,5% до 1,7% ВВП.

Подробности — в материале «Ъ» «Бюджет умерил нефтяные амбиции».