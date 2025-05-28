Бюджет умерил нефтяные амбиции

Госдума 28 мая приняла в первом чтении законопроект о правке действующего федерального бюджета. Необходимость изменения его базовых параметров подтвердила сохраняющуюся существенную зависимость госказны от нефтяных цен — при наращивании ненефтегазовых поступлений снижение стоимости Urals привело к росту прогнозируемого в 2025 году дефицита почти втрое. Желая предотвратить такую ситуацию в будущем, Минфин при обсуждении поправок вернулся к идее изменения нынешней цены отсечения нефти. Исход обещанной уже в следующем бюджетном цикле дискуссии, впрочем, не предрешен — ведь снижение этого порога подразумевает не только рост накоплений ФНБ, но и более жесткий подход к сложносокращаемым расходам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Принятый в первом чтении правительственный законопроект о новых параметрах федерального бюджета был внесен на рассмотрение Госдумы 12 мая (см. “Ъ” от 13 мая). Согласно поправкам, ожидаемые в 2025 году доходы снижаются с 40,3 трлн до 38,5 трлн руб., или на 4,5%. Расходная часть бюджета при этом, напротив, несколько вырастает (на 2%) — с 41,5 трлн до 42,3 трлн руб. Соответственно, заметно, почти втрое, увеличивается плановый дефицит — с 1,2 трлн руб., или 0,5% ВВП, до 3,8 трлн руб., или 1,7% ВВП.

На первый взгляд, такая «переверстка» действующего бюджета в середине его исполнения выглядит пугающей. Однако отметим, что примерно таким же дефицит был и в прошлом году — 3,5 трлн руб., или те же 1,7% ВВП.

Кроме того, основная, ненефтегазовая часть доходов бюджета в 2025 году вполне стабильна и даже прирастает — поправками она увеличивается на 0,8 трлн руб., до 30,2 трлн руб. Дополнительные доходы дадут, в частности, НДС, табачные акцизы и НДФЛ.

Это относительно небольшое увеличение ненефтегазовых поступлений, согласно бюджетному правилу, и дало правительству возможность добавить денег на расходы (те же 0,8 трлн руб.) — несмотря на общее сокращение доходов бюджета. Как пояснил вчера депутатам глава Минфина Антон Силуанов, эти средства пойдут, в частности, на субсидирование льготных ипотечных программ (279 млрд руб.) и нужды АПК (55 млрд руб.). Кроме того, из-за высокой инфляции (ее оценка на 2025 год повышена с 4,5% до 7,6%) государству придется дополнительно проиндексировать все «завязанные» на нее выплаты (стипендии, зарплаты бюджетников и так далее, всего — на 73 млрд руб.). Часть дополнительных денег уйдет, видимо, на военные траты — не называя суммы, Антон Силуанов сообщил о «дополнительных ассигнованиях министерствам силового блока в соответствии с выполняемыми ими задачами».

Таким образом, проблемы у бюджета-2025 — фактически только с нефтегазовыми доходами.

Налоговые поступления от добычи и продажи газа сократятся с 10,9 трлн до 8,3 трлн руб., то есть на 2,6 трлн руб., или сразу почти на четверть. Это произойдет из-за снижения прогноза средней стоимости российской нефти в этом году с $69,7 до $56 за баррель, а также из-за корректировки курса рубля с 96,5 руб./$ до 94,3 руб./$ (сильный рубль снижает доходы экспортеров и их налоговые отчисления).

В марте этого года, по данным Минэкономики, средняя цена Urals была $59 за баррель, в апреле — $54,8. Эти значения ниже не только изначально заложенных в бюджет (как выяснилось — сильно завышенных) ожиданий, но и цены отсечения в $60, которая минимально необходима для исполнения его расходной части (при превышении этого уровня нефтегазовые допдоходы должны накапливаться в ФНБ).

Сохранение такой некомфортной для правительства ситуации вызвало рассуждения о необходимости снижать цену отсечения — чтобы сделать расходную часть бюджета менее зависимой от цены нефти и больше накапливать на черный день. Однако менять этот ключевой параметр «на ходу» власти не стали — ведь его изменение предполагает более жесткий подход к размеру расходов, что в нынешних условиях (в том числе — из-за военной операции на Украине) маловероятно.

В ходе думского обсуждения бюджета Антон Силуанов объявил, что вопрос изменения цены отсечения нефти можно рассмотреть при подготовке следующего бюджета — на 2026–2028 годы.

По его словам, «нужно подумать, может быть» над тем, насколько порог в $60 за баррель «сегодня соответствует тем уровням, которые позволяют нам обеспечить не только сохранение, но и пополнение Фонда национального благосостояния».

Отметим, что процесс верстки следующего бюджета начнется уже летом и дискуссия, по всей видимости, будет непростой. Еще совсем недавно, в конце апреля, министр говорил о необходимости изменения цены отсечения, но уже в начале мая он сообщил, что в проектировках следующего трехлетнего бюджета этой темы не будет. Сейчас она, судя по аккуратным формулировкам Антона Силуанова, в повестку вернулась, но итог обсуждения вовсе не предрешен. «Я не говорю, что надо завтра принимать такие решения. И у нас пока таких решений в правительстве нет. Но надо об этом задуматься»,— сказал он после заседания журналистам.

Пока же министр отметил, что в нынешних условиях нужно аккуратно относиться к новым тратам из ФНБ. Пока это удается: в отличие от последних лет, в 2025 году на дефицит из фонда будет изъято относительно немного — 447 млрд руб. (впрочем, до появления поправок этого вовсе не предусматривалось). В 2023-м на закрытие дефицита из ФНБ было взято сильно больше — 3,5 трлн руб., в 2024-м — 1,3 трлн руб. Ранее министр отмечал, что ликвидные активы ФНБ хорошо бы довести до уровня трехлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке. Отметим, что сейчас (по данным Минфина на 1 мая) объем ликвидных активов фонда составляет 3,3 трлн руб.— что в зависимости от ситуации может хватить как на год, так и на существенно большее количество лет.

Вадим Вислогузов