Майонез просочился через границу

В 2025 году в России может быть выпущено 929 тыс. тонн майонезной продукции, что позволит увеличить рост производства в два раза по сравнению с 2024 годом. Его подстегивает развитие экспорта в постсоветские и азиатские страны за счет низкой стоимости российской продукции. Внутреннее потребление майонеза и соусов на его основе объясняется развитием рынка готовой еды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Объем производства майонезной продукции в 2025 году может достигнуть 929 тыс. тонн, прогнозируют в консалтинговом агентстве OleoScope, рост производства составит 4,5% за год. Это более выраженное увеличение, чем в 2024 году, когда выпуск майонезной продукции увеличился на 2%. Крупнейшие участники российского рынка майонеза «Эссен Продакшн АГ» и «Русагро» на вопросы “Ъ” об увеличении производства не ответили.

Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров называет единственным фактором роста производства майонеза и соусов увеличение экспорта. По данным центра «Агроэкспорт», в январе—феврале российские компании отправили за рубеж 15,5 тыс. тонн майонезной продукции, что на 20% больше, чем годом ранее. За весь 2025 год экспорт, согласно прогнозу OleoScope, может составить 135 тыс. тонн, увеличившись на 12,5% год к году.

Доля экспорта от общего объема производства майонезной продукции за год, как следует из данных OleoScope, может вырасти с 13,5% в 2024 году до 14,5% в 2025-м.

В ГК «Эфко» “Ъ” пояснили, что более 90% майонезов компании остается на внутреннем рынке, за рубеж направляется около 10%. Но география поставок постоянно расширяется, добавили там.

По данным OleoScope, в прошлом году 25% российского экспорта майонеза в натуральном выражении сформировал Казахстан, 13% — Белоруссия, 12,3% — Узбекистан, 11% — Азербайджан, 8% — Грузия. Совокупно в страны постсоветского пространства осуществляется 85% зарубежных поставок, оставшаяся доля — у азиатских рынков, уточняют аналитики. Они обращают внимание на то, что российский майонез дешевле европейских аналогов и обладает более высокой жирностью. Доля импорта на российском рынке, по данным OleoScope, остается незначительной — около 0,5%. В основном поставляется нишевая продукция из Южной Кореи, поясняет господин Кучеров.

Потребление майонезной продукции в России, по словам Андрея Кучерова, остается стабильным и одним из наиболее высоких в мире — 5 кг на человек в год. Хотя потребление сейчас смещается от классического майонеза в пользу соусов на его основе.

По данным «Нильсен», в период с апреля 2024 по конец марта 2025 года розничные продажи майонеза в России в натуральном выражении сократились на 3,5% к предыдущим 12 месяцам, столовых соусов — выросли на 3,6%.

Ведущий аналитик NTech Екатерина Назаренко за тот же период отмечает снижение натуральных продаж майонеза на 4% при общем росте рынка продуктов на 5,7%.

Потребление майонеза в России может стимулировать развитие сегмента общественного питания и активное строительство фабрик-кухонь, считает госпожа Назаренко. Директор по исследовательской деятельности АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Елена Кузьмина тоже указывает на рост потребления майонеза и соусов за счет развития направления готовой еды.

Производство майонезной продукции остается маржинальным направлением. Среднюю рентабельность в OleoScope оценивают в 15%. Аналитики обращают внимание на то, что эта продукция не считается социально значимой, за счет этого ее стоимость может увеличиваться пропорционально себестоимости. Последняя может расти в контексте увеличения оптовых цен на растительное масло. По данным «Совэкона», его стоимость на 21 мая составила 92,7 тыс. руб. за тонну, увеличившись на 24,7% год к году.

Александра Мерцалова