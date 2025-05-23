Потребитель не поспевает за продуктами

Темпы роста натуральных продаж продуктов питания по итогам января—марта сократились год к году более чем в три раза. Это связано в том числе с инфляцией, которая может оказаться наиболее чувствительной для потребителей в сегментах плодоовощной продукции, рыбы и морепродуктов. Снижение темпов роста спроса зачастую вынуждает бизнес откладывать запуск новых инвестиционных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Продажи продуктов питания в натуральном выражении в январе—марте в России увеличились на 2,1% год к году, подсчитали в аналитической компании Ntech. Темпы роста существенно замедлились: в первом квартале прошлого года аналогичный прирост составлял 6,8%, во втором — 6%, в третьем — 7,8%, в четвертом — 5,2%. Согласно «Нильсен», натуральные продажи продуктов питания в офлайн- и онлайн-каналах в первом квартале выросли на 4,4% год к году. В январе—марте 2024 года показатель оценивался в 10,2%.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных производителей продуктов питания) Дмитрий Леонов говорит, что члены организации фиксируют замедление темпов роста продаж продуктов. На это косвенной указывают и траты потребителей. Согласно T-Pay, количество трансакций по покупке продуктов питания в первом квартале выросло только на 2% год к году, а их денежный объем — на 12%.

В торговых сетях тоже прослеживается небольшое замедление роста потребления: люди стали больше сберегать и меньше тратить, говорит председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.

Эту тенденцию эксперт склонен считать скорее нормализацией картины роста спроса после высоких темпов второй половины 2023 и 2024 годов. На этот же фактор указывают аналитики «Нильсен»: к более высокой базе прошлого года сложнее расти.

В Ntech обращаются внимание, что замедляться темпы роста потребления продуктов начали в контексте увеличения инфляции. Согласно Росстату, цены на продовольственные товары по итогам марта 2025 года выросли на 12,4% год к году. Это в полтора раза выше показателя за март 2024 года (8,1%). «Реальный рост доходов населения не перекрывает ценовой эффект»,— констатирует управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов.

Замедление роста потребления, по наблюдениям Ntech, уже привело к стагнации спроса на продукты, потребление которых ранее уверенно росло. Это затронуло чипсы, сливки, морепродукты, икру и готовые салаты, перечисляют аналитики. Согласно «Нильсен», минимальный рост натуральных продаж в первом квартале показали замороженные продукты — 0,5% год к году, для молочной продукции показатель составил 2,2%, а продажи снеков и вовсе опустились на 1%. Драйверами для ритейлеров господин Богданов называет новинки брендов, собственные торговые марки сетей в категориях свежих молочных, мясных продуктов и полуфабрикатов.

Дмитрий Краснов ждет наиболее выраженного замедления роста спроса по итогам всего 2025 года в категориях продуктов с опережающим ростом цен. Это овощи и фрукты, рыба и морепродукты, отдельные сегменты мясной и молочной продукции, алкогольные напитки, кондитерские изделия, перечисляет он. В Ntech «инфляционно опасными» группами считают многие колбасные изделия, натуральные полуфабрикаты из мяса, пельмени, сахар, майонез, полутвердые и плавленые сыры.

Дальнейший рост спроса на продукты питания, по мнению господина Леонова, будет определяться инфляцией: «ее постепенное снижение может привести к увеличению, а рост — будет сдерживать».

Осложнившаяся конъюнктура продовольственного рынка может притормозить реализацию на нем инвестиционных проектов, обращают внимание эксперты. «Проекты с окупаемостью более пяти-семи лет все чаще ставят на паузу: капитальные вложения уходят либо в "быстрые" проекты с относительно коротким ROI (Return of investments, окупаемость инвестиций), например, птицеводство»,— приводит пример господин Краснов. Кроме того, добавляет он, негативно сказываться на инвестиционной активности продолжает рост производственных затрат.

Александра Мерцалова