Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Потребитель не поспевает за продуктами

Темпы спроса пока отстают от прошлогодних

Темпы роста натуральных продаж продуктов питания по итогам января—марта сократились год к году более чем в три раза. Это связано в том числе с инфляцией, которая может оказаться наиболее чувствительной для потребителей в сегментах плодоовощной продукции, рыбы и морепродуктов. Снижение темпов роста спроса зачастую вынуждает бизнес откладывать запуск новых инвестиционных проектов.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Продажи продуктов питания в натуральном выражении в январе—марте в России увеличились на 2,1% год к году, подсчитали в аналитической компании Ntech. Темпы роста существенно замедлились: в первом квартале прошлого года аналогичный прирост составлял 6,8%, во втором — 6%, в третьем — 7,8%, в четвертом — 5,2%. Согласно «Нильсен», натуральные продажи продуктов питания в офлайн- и онлайн-каналах в первом квартале выросли на 4,4% год к году. В январе—марте 2024 года показатель оценивался в 10,2%.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных производителей продуктов питания) Дмитрий Леонов говорит, что члены организации фиксируют замедление темпов роста продаж продуктов. На это косвенной указывают и траты потребителей. Согласно T-Pay, количество трансакций по покупке продуктов питания в первом квартале выросло только на 2% год к году, а их денежный объем — на 12%.

В торговых сетях тоже прослеживается небольшое замедление роста потребления: люди стали больше сберегать и меньше тратить, говорит председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.

Эту тенденцию эксперт склонен считать скорее нормализацией картины роста спроса после высоких темпов второй половины 2023 и 2024 годов. На этот же фактор указывают аналитики «Нильсен»: к более высокой базе прошлого года сложнее расти.

В Ntech обращаются внимание, что замедляться темпы роста потребления продуктов начали в контексте увеличения инфляции. Согласно Росстату, цены на продовольственные товары по итогам марта 2025 года выросли на 12,4% год к году. Это в полтора раза выше показателя за март 2024 года (8,1%). «Реальный рост доходов населения не перекрывает ценовой эффект»,— констатирует управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов.

Производители и торговые сети ожидают успешного шашлычного сезона

Замедление роста потребления, по наблюдениям Ntech, уже привело к стагнации спроса на продукты, потребление которых ранее уверенно росло. Это затронуло чипсы, сливки, морепродукты, икру и готовые салаты, перечисляют аналитики. Согласно «Нильсен», минимальный рост натуральных продаж в первом квартале показали замороженные продукты — 0,5% год к году, для молочной продукции показатель составил 2,2%, а продажи снеков и вовсе опустились на 1%. Драйверами для ритейлеров господин Богданов называет новинки брендов, собственные торговые марки сетей в категориях свежих молочных, мясных продуктов и полуфабрикатов.

Дмитрий Краснов ждет наиболее выраженного замедления роста спроса по итогам всего 2025 года в категориях продуктов с опережающим ростом цен. Это овощи и фрукты, рыба и морепродукты, отдельные сегменты мясной и молочной продукции, алкогольные напитки, кондитерские изделия, перечисляет он. В Ntech «инфляционно опасными» группами считают многие колбасные изделия, натуральные полуфабрикаты из мяса, пельмени, сахар, майонез, полутвердые и плавленые сыры.

Дальнейший рост спроса на продукты питания, по мнению господина Леонова, будет определяться инфляцией: «ее постепенное снижение может привести к увеличению, а рост — будет сдерживать».

Осложнившаяся конъюнктура продовольственного рынка может притормозить реализацию на нем инвестиционных проектов, обращают внимание эксперты. «Проекты с окупаемостью более пяти-семи лет все чаще ставят на паузу: капитальные вложения уходят либо в "быстрые" проекты с относительно коротким ROI (Return of investments, окупаемость инвестиций), например, птицеводство»,— приводит пример господин Краснов. Кроме того, добавляет он, негативно сказываться на инвестиционной активности продолжает рост производственных затрат.

Александра Мерцалова

Новости компаний Все