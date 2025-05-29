В России с начала года замедлились все сегменты кредитования
В ЦБ заявили, что кредитование в России замедляется во всех сегментах, но при этом кредитного сжатия не происходит. По словам зампреда Банка России Ольги Поляковой, сегмент корпоративного кредитования вырос с начала года приблизительно на 1%. В потребительском кредитовании портфель сократился, и сегмент продолжит замедляться, считают в ЦБ.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Динамику в начале года сдерживали жесткие денежно-кредитные условия и возросшие расходы бюджета, сказала госпожа Полякова. При этом в марте-апреле спрос на кредиты начал восстанавливаться. Рост кредитования стал более умеренным, он соответствует среднесрочным прогнозам регулятора, отметили в ЦБ.
«В рознице тоже происходит ожидаемое замедление, в том числе под действием наших же регуляторных решений по ограничению рисков. Это относится и к ужесточению макропруденциального регулирования, и ограничению высокорисковых схем в ипотеке»,— сказала заместитель председателя ЦБ на VII съезде Ассоциации банков России (цитата по «Интерфаксу»).
Госпожа Полякова добавила, что за четыре месяца задолженность по ипотеке выросла почти на 100 млрд.
Подробнее о сокращении кредитования — в материале «Ъ» «Активы большими банками».