«Футболисты и болельщики "Бетиса" плакали»

Футбольный «Челси» стал первым клубом, который выиграл все три еврокубка, которые существуют в данный момент. В ночь на 29 мая лондонская команда обыграла испанский «Бетис» в финале Лиги конференций (4:1). Встреча проходила в польском Вроцлаве. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dylan Martinez / Reuters Фото: Dylan Martinez / Reuters

Лигу конференций часто называют турниром второго сорта, но, во-первых как не крути это официальный международный титул, а во-вторых, если посмотреть на стоимость игроков «Челси», то говорить про второсортность как-то язык не повернется.

Сумма в €922 млн внушает уважение. Для сравнения, цена всех игроков «Бетиса» сопоставима с российским «Зенитом» — €173 млн. Но несмотря на столь внушительную разницу в деньгах, «Бетис» начал так, словно он фаворит в этой встрече. И на девятой минуте на глазах у изумленной публики испанский клуб повел в счете.

У «Бетиса» были еще моменты. Но первый тайм так и завершился с минимальным преимуществом испанской команды. Рука знаменитого наставника Мануэля Пеллегрини, который возглавлял многих грандов, включая «Реал» и «Манчестер Сити», чувствовалась. Но дело в том, что «Челси» тренирует Энцо Мареска. Он не просто так работал с Пеллегрини несколько лет и даже называл его своим отцом в футболе. Мареска с трепетом рассказывал журналистам, чему научился у Пеллегрини:

«Я очень многим вещам научился у Мануэля. Но самое главное, он объяснил мне, что нужно относиться к игрокам, как к собственным детям».

Судя по тому, что произошло во втором тайме, Мареска знал своего названого футбольного отца очень хорошо. Уже на 60-й минуте британский клуб счет сравнял, на 70-й вышел вперед, а на 83-й убил последнюю надежду «Бетиса» выиграть первый в истории клуба европейский кубок. Финальный свисток зафиксировал крупный счет (4:1). Наверное, для «Челси» это был не самый значимый трофей, но если учесть что лондонская команда на международном уровне ничего не выигрывала с 2021-го, то и это хлеб. Хотя комментатор Лионель Абба не просто так рассуждал о финансовых возможностях клубов в Лиге конференций:

«Может быть, Лигу конференций уже пора переделать под бюджеты. Когда там выступает действительно большой суперклуб, который проходит этот турнир, одержав победы практически во всех матчах, кроме одного, это ставит под сомнение как будто бы рентабельность и статус этого турнира».

После финального свистка игроки «Челси», конечно, радовались, но свой выход в Лигу чемпионов они отмечали значительно эмоциональней. Футболисты и болельщики «Бетиса» плакали. Их было искренне жаль. Но уже сейчас понятно, что если руководство UEFA и дальше позволит клубам-миллиардерам участвовать в третьем клубном турнире Европы, подобных слtз поле финалов Лиги конференций будет немало.

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Владимир Осипов