Шесть имеют

За победу в Лиге Европы — втором по значимости клубном соревновании континента — поспорят две известные английские команды, провалившиеся в текущем сезоне чемпионата страны. Один из полуфиналов завершился победой — 5:1 по сумме двух встреч — лондонского «Тоттенхема» над сенсационно добравшимся до столь поздней стадии норвежским «Будё-Глимт». В другом «Манчестер Юнайтед» с общим счетом 7:1 переиграл «Атлетик» из Бильбао, на домашнем поле которого и пройдет решающий матч турнира. К трофею прилагается путевка в Лигу чемпионов. А значит, в следующем сезоне главного еврокубка будет сразу шесть английских команд — столько прежде не было ни у одной страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Тоттенхема» Доминик Соланке (второй слева) открыл счет в матче с «Будё-Глимт»

Фото: Paul Childs / Reuters Игрок «Тоттенхема» Доминик Соланке (второй слева) открыл счет в матче с «Будё-Глимт»

Фото: Paul Childs / Reuters

Выходя на поле построенного в середине прошлого века восьмитысячного стадиона Aspmyra, футболисты лондонского «Тоттенхема», наверное, и не представляли, насколько важен этот день для людей, его наполнивших. Как болельщики «Будё-Глимт» — до начала нынешнего десятилетия не выделявшегося, болтавшегося между норвежскими дивизионами, а тут внезапно выстрелившего провинциального клуба — только не ухищрялись, чтобы сюда попасть: предлагали взамен на билеты килограммы вяленой рыбы, оленьего мяса. Первый в истории норвежского футбола полуфинал европейского турнира желали увидеть вживую свыше 50 тысяч человек. Столько, по данным NRK, выстроились в очередь к кассам, куда поступило всего-навсего 480 билетов (из 8 с лишним тысяч мест больше половины были уже заняты владельцами сезонных абонементов, а еще были квоты для болельщиков гостевой команды, для официальных лиц).

Зато они — футболисты «Тоттенхема» — должны были знать об опасностях, которые этот выезд таил. Об искусственном поле, на котором в текущем евросезоне «Будё» проиграл лишь однажды, а остальные девять матчей выиграл. О том, как здесь страдали неплохие по европейским меркам команды: итальянские «Лацио» и «Рома» (последняя три года назад умудрилась получить здесь шесть мячей), шотландский «Селтик», турецкий «Бешикташ», греческий «Олимпиакос». О своеобразной погоде в этом крошечном городке, расположенном севернее Полярного круга. О хорошей форме российского вратаря Никиты Хайкина, в домашних матчах двух прошлых раундов отстоявшего «на ноль».

Впрочем, «Тоттенхем», команда куда богаче, куда более здорово укомплектованная, был явным фаворитом.

После уверенной — 3:1 — победы неделю назад в столице Великобритании он стал фаворитом практически неоспоримым. А после первого тайма этого, норвежского, матча было совсем неясно, за счет чего «Будё» сможет хотя бы заставить оппонентов понервничать: их тылы были прикрыты, а бежать вперед лондонцы не торопились.

Не смогли раскачать оборону «Тоттенхема» и классные подачи Каспера Хёга в дебюте второго тайма. Они все время летели куда-то в район дальней штанги ворот Викарио, но защитники английской команды действовали надежно. А вот подача 20-летнего Матиса Теля с углового практически сразу после выхода на замену результативной стала. Кристиан Ромеро выиграл верх, а Доминик Соланке подправил мяч в ворота Никиты Хайкина и открыл счет спустя примерно час после старта игры. Так стало ясно, что путь норвежского клуба все же оборвется в полуфинале. За оставшиеся полчаса хозяева пропустили еще раз. Удвоил преимущество гостей Педро Порро, чья неточная подача с фланга приземлилась за спину Хайкину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Манчестер Юнайтед» Мейсон Маунт (слева) забивает первый гол в ворота «Атлетика»

Фото: Scott Heppell / Reuters Игрок «Манчестер Юнайтед» Мейсон Маунт (слева) забивает первый гол в ворота «Атлетика»

Фото: Scott Heppell / Reuters

Тем временем в Англии «Манчестер Юнайтед» встречался с «Атлетиком» из Бильбао — еще одной самобытной командой, примечательной из-за особенностей комплектования состава: ее представляют только родившиеся или выросшие в Стране Басков футболисты.

В этой паре перед ответным матчем также был очевидный фаворит. В прошлый четверг манчестерцы разгромили противника со счетом 3:0 на стадионе San Mames, где 21 мая пройдет финал Лиги Европы. В первом тайме ответного матча «Атлетик» отыграл один гол благодаря шикарному дальнему удару Микеля Хаурегисара. Однако после перерыва получил четыре безответных мяча: по разу отличились Каземиро и Расмус Хёйлунн, дублем отметился Мейсон Маунт.

Таким образом, за трофей Лиги Европы поспорят команды, занимающие 15-е и 16-е места в турнирной таблице чемпионата Англии.

Два кризисных топ-клуба давно утратили шансы на попадание в Лигу чемпионов через первенство страны. Но все же они поборются за путевку в престижнейший из еврокубков — по правилам UEFA она прилагается к трофею Лиги Европы. Такое стечение обстоятельств позволило английскому футболу завладеть интересным рекордом: в следующем сезоне Лиги чемпионов страна точно будет представлена шестью клубами.

Для «Манчестер Юнайтед» возвращение в элитное континентальное соревнование чрезвычайно значимо с финансовой точки зрения: Лига чемпионов — это ведь еще и многомиллионные призовые и телевизионные выплаты, а в начале года клуб отчитался об убытках в £305 млн (это втрое больше, чем допустимый по финансовым правилам Английской премьер-лиги лимит). Для «Тоттенхема» этот матч важен, с какой стороны ни взгляни. В его коллекции совсем немного трофеев любого статуса. В XXI веке клуб выиграл лишь один — Кубок английской лиги-2008.

В четверг также состоялись ответные полуфиналы Лиги конференций. Лондонский «Челси» уверенно прошел стокгольмский «Юргорден» (4:1; 1:0). «Бетис» из Севильи в дополнительное время одолел «Фиорентину» (2:1; 2:2). Финал самого скромного, третьего по рангу, еврокубка пройдет 28 мая во Вроцлаве.

Роман Левищев