Судьбу президента Республики Сербской определит апелляция

Суд Боснии объявил, что апелляция по делу президента Республики Сербской Милорада Додика, осужденного на год тюрьмы и шесть лет запрета на политическую деятельность за подрыв государственного строя страны, будет рассмотрена 12 июня. В случае подтверждения приговора Милорад Додик будет официально смещен с поста президента. Тогда ему предстоит либо с помощью подконтрольных силовых структур оказывать сопротивление аресту, либо отправиться в эмиграцию. В СМИ уже появилась информация о прибытии в Республику Сербскую венгерского спецназа, который должен помочь ее президенту перебраться в Венгрию для получения там политического убежища. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: Amel Emric / Reuters Президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: Amel Emric / Reuters

Дату рассмотрения апелляции по делу Милорада Додика суд Боснии обнародовал на этой неделе — она назначена на 12 июня. В феврале суд приговорил президента Республики Сербской (РС) к году тюрьмы и шестилетнему запрету заниматься политикой. Лидера боснийских сербов обвинили в подрыве государственного строя страны — игнорировании решений Конституционного суда и высокого представителя мирового сообщества, выполняющего в Боснии функции внешнего управляющего.

Назначение даты принятия решения по апелляции стало важнейшей новостью не только в самой Боснии, но и за ее пределами.

Ведь в случае подтверждения приговора Милорад Додик лишится поста президента, ему будет грозить арест, избежать которого он сможет, либо оказав силовое сопротивление, либо покинув Боснию и получив политическое убежище в какой-то стране. «Отставка Додика витает в воздухе»,— заверил “Ъ” бывший высокопоставленный сербский дипломат, а ныне политолог Сречко Джукич.

Серьезность ситуации, похоже, понимает и сам президент Республики Сербской. Находясь в Москве, где он участвует в международной конференции по безопасности, Милорад Додик заявил в среду вечером каналу «Радио-телевидение РС»: «Если суд подтвердит прежнее решение, страна окажется в драматической ситуации. Республика Сербская примет решения, которые им (руководству Боснии.— “Ъ”) не понравятся».

Заявление Милорада Додика означает, что он рассчитывает на поддержку органов власти РС и угрожает продолжить процесс фактического выхода республики из состава Боснии.

Парламент РС уже принял законы, запрещающие деятельность на ее территории важнейших боснийских госструктур. Инициировано и принятие новой конституции РС, которая превратила бы ее из государственного образования в составе Боснии в «государство сербского народа» с правом на собственную армию и отделение.

Однако прорабатываются, похоже, и альтернативные варианты. На этой неделе сначала британская газета The Guardian, а затем и многие балканские СМИ сообщили, что в Республику Сербскую негласно, под видом инструкторов прибыли около 300 венгерских спецназовцев, которые при необходимости должны помочь Милораду Додику избежать ареста и перебраться в соседнюю Венгрию для получения там политического убежища. Кроме того, согласно тем же сообщениям, члены семьи президента РС уже некоторое время ведут переговоры с иностранными дипломатами о его уходе со своего поста и эмиграции.

«У Милорада Додика есть только два выхода: или тюрьма, или политическое убежище»,— заявил недавно депутат боснийского парламента Дамир Машич.

Западные дипломаты в Боснии подтверждают негласное прибытие венгерских спецназовцев в Республику Сербскую. А знакомые с ситуацией информированные источники “Ъ” в Белграде уточняют: «Венгерский спецназ появился в Баня-Луке еще несколько недель назад. И тут ничего не происходит без ведома Александра Вучича и (премьера Венгрии.— “Ъ”) Виктора Орбана. В Сербию Додику уже приходится попадать, минуя официальные КПП. И оставаться в Сербии долго для него рискованно. Он уже стал головной болью для Вучича, которому вскоре придется решать проблему обезглавленного руководства РС. Да и британские спецслужбы, разыскивающие Додика за коррупционную схему покупки виллы в Белграде, могут его там выследить. Остаются Венгрия, где у семьи Додика также есть дом, либо Россия, куда он часто наведывается. Во всяком случае, кольцо вокруг Милорада Додика сжимается».

Эти слова подтверждает и то, что недавно Франция и Германия распространили среди членов ЕС неофициальный документ — non paper «Ответ на действия Республики Сербской по подрыву конституционного строя Боснии и Герцеговины». В нем предлагаются как жесткие санкции против самой РС, так и международная изоляция ее лидеров во главе с президентом Милорадом Додиком. После решения боснийского суда по апелляции актуальность франко-германского документа может только возрасти.