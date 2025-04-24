Президент Республики Сербской показал, кто в Боснии власть

Попытка боснийских силовиков арестовать президента Республики Сербской Милорада Додика, которого обвиняют в посягательстве на государственное устройство Боснии и Герцоговины, завершилась провалом. Задержания не допустили охраняющие лидера боснийских сербов полиция и спецназ Республики Сербской, пригрозившие применить оружие. А сам объявленный в Боснии в розыск Милорад Додик объявил, что провал попытки его ареста показал, «где находится реальная власть». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

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Попытку арестовать президента Республики Сербской (РС) вечером в среду, 23 апреля, предприняли сотрудники ключевого боснийского силового ведомства — Агентства по расследованиям и защите (SIPA). В это время Милорад Додик встречался с руководством муниципалитета Восточное Сараево, входящего в состав РС. Инспекторы SIPA получили приказ задержать президента Республики Сербской, которого боснийские власти обвиняют в посягательстве на государственное устройство страны, на основании решения суда Боснии, выдавшего в марте ордер на его арест.

Однако когда боснийские силовики прибыли к шлагбауму на входе в комплекс административных зданий Восточного Сараево, дорогу им преградили вооруженные полицейские и спецназовцы из Специальной антитеррористической единицы (SAJ) Республики Сербской, которые обеспечивают физическую защиту Милорада Додика. Они, по данным региональных СМИ, пригрозили применить оружие, если сотрудники SIPA попытаются силой проникнуть в здание, где проходило совещание с участием президента РС.

Боснийские силовики предпочли не рисковать и вернулись на базу, чтобы, как было позднее объявлено, не подвергать опасности жизни своих сотрудников.

Таким образом, приказ об аресте Милорада Додика выполнен не был.

Сам президент РС, комментируя инцидент, не скрывал торжества. «Неужто и впрямь кто-то думает, что полиция, которая обязана защищать институты РС, прогнется перед оккупационной силой, именуемой SIPA, судом Боснии, прокуратурой и Шмидтом (высокий представитель мирового сообщества в Боснии и Герцоговине Кристиан Шмидт.— “Ъ”). Кто так думает, тот идиот,— заявил Милорад Додик, после чего высказал ключевую мысль: — Сегодня все увидели, где находится реальная власть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Этот тезис президента РС прозвучал как приговор усилиям центральных властей Боснии сделать страну более функциональной и распространить ее законодательство на всю территорию, включая Республику Сербскую. Парламент РС уже принял законы, запрещающие деятельность на ее территории важнейших госструктур Боснии: суда, генпрокуратуры, Высшего судебного и прокурорского совета, а также SIPA. Провал ареста Милорада Додика показал, что эти законы в РС уже применяются.

Следующим крупным шагом на пути обретения Республикой Сербской фактической независимости должно стать принятие ее новой конституции. Из государственного образования в составе Боснии РС превратится в «государство сербского народа», которое будет иметь право на отделение и сможет создать собственную армию. Отменится и гражданство Боснии, вместо него будет введено гражданство РС. Таким образом, с принятием новой конституции Республика Сербская стала бы, по сути, самостоятельным государством с правом выхода из состава Боснии.

В этой ситуации неспособность боснийских силовиков выполнить решение суда и приказ прокуратуры об аресте президента РС большого удивления не вызывает — на территории Боснии сейчас это вряд ли реализуемо. А в выдаче международного ордера на арест Милорада Додика Интерпол Боснии в начале апреля отказал.