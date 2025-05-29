Инновации ближнего поля

Почти все инновационно активные предприятия российского хайтека (93,2%) взаимодействуют со сторонними организациями для проведения исследований и разработок. Как выяснили в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, чаще всего компании сотрудничают с научными организациями (76,9%), реже — с вузами (68,4%). Как говорят респонденты, развитие инноваций требует открытости коммуникаций, в условиях же ограничений доступа РФ к мировой науке и технологиям эффективность сотрудничества компаний с сектором производства знаний пока оценивается ими невысоко. Де-факто результатом этого может стать не создание принципиально новых продуктов, а догоняющее импортозамещение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В 2022–2024 годах активно инвестировали в исследования и разработки почти все инновационно активные российские предприятия в высокотехнологичных и среднетехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности (94,8%), свидетельствуют данные опроса, проведенного ИСИЭЗ в конце прошлого года (участвовали 1207 компаний). При этом абсолютное большинство из них (93,2%) привлекает для совместной реализации таких работ сторонние организации. Наиболее распространенной формой кооперации является взаимодействие с научными организациями (научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и другие, 76,9%).

С поставщиками сотрудничают 76,5% компаний, с клиентами — 74,5%, с предприятиями-смежниками — почти три четверти предприятий (74,3%), с вузами — 68,4% организаций. Наименее распространено взаимодействие с конкурентами (58,6% компаний).

Как отмечают в ИСИЭЗ, «вне зависимости от типа партнера в совместном выполнении исследований и разработок преимущественно заинтересованы предприятия, нацеленные на максимально активное использование внешних каналов получения информации и идей». Инновации для этих компаний — стратегический приоритет, наличие соответствующих проектов тесно связано с целями развития. Кроме того, с учетом характера инновационных проектов взаимодействие с контрагентами помогает диверсифицировать риски отсутствия результатов научного поиска, подчеркивают в ИСИЭЗ.

Вместе с тем отметим, что интенсивность взаимодействия с научными организациями и вузами не всегда ознаменована положительной оценкой компаниями такого сотрудничества. Так, почти треть (32,5%) организаций оценивают взаимодействие с вузами нерезультативным, что сопоставимо с долей отрицательных оценок сотрудничества с конкурентами (39,4%). Успешной кооперацию с вузами считает примерно столько же организаций (33,1%). Лучше обстоят дела с взаимодействием с научными организациями. Негативно его оценивает почти четверть компаний (23,4%), позитивно — почти вдвое больше (43,7%). Наиболее же значимым инноваторы называют взаимодействие с клиентами (58,7%).

Результаты опроса свидетельствуют о конфликте между необходимостью в открытости коммуникаций для развития инноваций и сохраняющимися ограничениями доступа к мировой науке (к импортному оборудованию, научным данным, совместным исследованиям с зарубежными учеными) и технологиям, обусловленными санкциями. В РФ, где бюджет и так финансирует большую часть научных исследований, в последние годы власти тяготеют к перекладыванию этой нагрузки на бизнес, настаивая на коммерциализации исследований за счет увязки работы ученых и потребностей рынка. Однако «институциональные» источники знаний (вузы и научные организации) пока не могут в полной мере удовлетворить потребности компаний. В таких условиях возможно, что активность компаний ограничится догоняющим импортозамещением, а не созданием принципиально новых продуктов.

Венера Петрова