МВД предупредило о похитителях аккаунтов в сервисах для заказа такси

Мошенники стали похищать аккаунты в сервисах заказа такси, чтобы получить доступ к банковским картам пользователей. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По данным ведомства, злоумышленникам удается получить доступ к аккаунту водителя в сервисе заказа такси или доставке. Они ищут жертву, которая размещает заказ, после чего обманом получают код для авторизации и входят в аккаунт пользователя. С его помощью они оформляют фиктивные заказы на поездки, с помощью другого аккаунта «выполняют» их. Деньги за несуществующие поездки списывают с привязанной к аккаунту карты. Списанные средства поступают на счета мошенников, которые они прикрепили к аккаунту.

В МВД уточнили, что такая схема пока встречается редко. Несколько подобных случаев было зафиксировано в Алтайском крае в начале года, еще ряд эпизодов зафиксировано в мае в Приморье, передает «РИА Новости».

За последний месяц МВД предупреждало о нескольких мошеннических схемах. Были случаи, когда мошенники в Telegram предлагали заработать на лайках, либо взламывали аккаунты «Госуслуг» и размещали там фальшивые документы.

О борьбе с телефонными мошенниками в России — в материале «Ъ» «Мошенники против всех».