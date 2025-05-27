МВД предупредило о мошенниках в Telegram, предлагающих заработать на лайках

Мошенники в Telegram представляются работниками маркетплейсов и предлагают заработать на лайках. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным ведомства, эти мошенники отправляют в мессенджере голосовые сообщения. Они предлагают выполнить простые задания за символическое вознаграждение. Войдя к жертве в доверие, преступники вымогают деньги под предлогом покупки товара или премиум аккаунта. В отдельных ситуациях человека убеждают скачать приложение «для работы», под видом которого распространяют вредоносное программное обеспечение.

Жертвами таких схем чаще становятся молодые люди, находящиеся в поисках работы, которую можно совмещать с учебой, уточняет ТАСС со ссылкой на данные МВД.

Ведомство сообщало и о другой мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники похищают паспортные данные под предлогом принятия на работу. Псевдоработодатели убеждают перевести им деньги якобы для заключения трудового договора, а иногда — установить вредоносное мобильное приложение. Соискателей также могут попросить передать оригинал паспорта под предлогом оформления в штат.

Подробности — в материале «Ъ» «На охочего работника схема найдется».