МВД: мошенники после взлома «Госуслуг» прикрепляют фейковые документы

Мошенники после взлома «Госуслуг» стали размещать в аккаунте жертвы фальшивые документы, сообщило МВД России. После этого преступники убеждают людей в том, что они якобы спонсируют терроризм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«(Мошенники.— "Ъ") отрисовывают в каких-то программах якобы какую-то доверенность несуществующую, просто создают липовые документы, что якобы вы доверили все свои деньги перевезти куда-то там в пользу террористов и прикрепляют, получив предварительно доступ от вас»,— сказал на пресс-конференции замначальника УБК МВД Денис Костин (цитата по ТАСС). Он добавил, что мошенники, завладев аккаунтом на «Госуслугах», не могут похитить деньги или завладеть жильем, но могут оформить микрокредит.

Как уточнил Денис Костин, в подобных случаях человек может начать паниковать и выполнять требования злоумышленников. Он пояснил, что появление фейкового документа в аккаунте «Госуслуг» не означает, что его прислал сам портал.

Подробнее — в материале «Ъ» «С мошенниками сводят счеты».