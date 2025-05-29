Внебиржевой курс доллара опустился ниже 78 рублей

Курс доллара на внебиржевых торгах опустился ниже 78 руб. впервые с мая 2023 года, согласно данным Forex. В 11:20 мск доллар стоил 77,87 руб. Курс евро снизился до 88,81 руб., а юань опустился до 10,88 руб.— минимум июня 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

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Центробанк России установил на 29 мая официальный курс доллара на уровне 79,6 руб. (–0,01 руб.). Курс евро был понижен на 56 коп., до 90,33 руб. Прошлая неделя закончилась укреплением рубля на российском рынке: курс доллара после двухлетнего перерыва опустился ниже уровня 80 руб./$, курс юаня откатился к отметке 11 руб./CNY. Не исключено, что прогресс в переговорах по конфликту на Украине может вернуть курс доллара к уровню 70 руб./$.

Подробности — в материале «Ъ» «Рубль крепчает».