Рубль крепчает

Неделя завершилась уверенным укреплением рубля на российском рынке. Курс доллара после двухлетнего перерыва завершил неделю ниже уровня 80 руб./$, курс юаня откатился к отметке 11 руб./CNY. Рубль поддерживает высокое предложение валюты со стороны экспортеров и Банка России, а также спекулятивный капитал, «просачивающийся» на фоне стабильного геополитического фона. Дальнейший прогресс в переговорах по украинскому конфликту может вернуть курс доллара к уровню 70 руб./$.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В пятницу, 23 мая, курс доллара на внебиржевом рынке достигал отметки 79,48 руб./$, что на 20 коп. ниже значения закрытия четверга. По итогам дня курс составил 79,5 руб./$ — минимальное значения на закрытие недели с 22 мая 2023 года.

За три недели американская валюта потеряла более 3,1 руб. (3,8%), причем только за последнюю неделю потери превысили 1,38 руб. (1,7%).

По итогам недели курс китайской валюты на Московской бирже снизился лишь на 14 коп. (1,2%), до 11,043 руб./CNY, опустившись к минимуму с июня 2024 года.

За три недели китайская валюта подешевела на 37 коп. (3,2%).

Укреплению рубля способствует высокое предложение валюты со стороны экспортеров. Согласно данным Банка России, по итогам апреля крупнейшие экспортно ориентированные компании продали 99% валютной выручки объемом $10 млрд. Как считает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, в мае продажи со стороны экспортеров могли вырасти за счет запаса валюты, который хранится на внешнем контуре под выплаты дивидендов и реализации инвестпрограмм.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев не исключает, что в страну «просачивается спекулятивный иностранный капитал через дружественные юрисдикции в расчете на потепление отношений РФ—США и частичное смягчение санкций». Кроме того, ЦБ продолжает продавать валюту объемом 6,6 млрд руб. в день.

Аналитики рассчитывают на продолжение укрепления рубля, пока есть ожидания прогресса в переговорах РФ—США или пока российские власти не задействуют меры для сдерживания этого укрепления.

По мнению Михаила Васильева, в случае прогресса в переговорах курс доллара в ближайшие месяцы может перейти в диапазон 70–80 руб./$. В случае существенного притока иностранного капитала на российский рынок доллар в моменте может упасть и до 60–70 руб./$. «Роль дивидендных выплат, которые акционеры потенциально могут направить на покупку валюты, пока незначительна, поскольку основные выплаты будут производиться в середине лета»,— отмечает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Виталий Гайдаев