ЦБ понизил курс доллара восьмой раз подряд

Банк России установил на 29 мая официальный курс доллара на уровне 79,6 руб. (-0,01 руб.). Курс евро понижен на 56 коп., до 90,33 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

ЦБ снижает официальный курс американской валюты восьмой раз подряд, с 20 мая. 21 мая регулятор впервые с мая 2023 года установил его ниже 80 руб. Официальный курс евро также снижается восьмой раз подряд.

На внебиржевом рынке Forex доллар торгуется на уровне 79,59 руб./$, следует из данных Investing.com. Евро торгуется на уровне 90,29 руб./€.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рубль крепчает».

Петр Бузлаев