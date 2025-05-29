В Байкальске задержали двух человек по делу о гибели подростков после вечеринки

В городе Байкальск Иркутской области задержаны два человека, которых подозревают в покупке алкоголя группе подростков, сообщает региональный СКР. Ночью 28 мая молодой человек после вечеринки в частном доме убил четверых подростков, а после устроил пожар, в котором погиб сам.

Согласно пресс-релизу СКР, два человека задержаны в рамках дела, возбужденного по ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий). Они допрошены следователями. Их имена и подробности допроса не приводятся.

Трагедия случилась в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал». Погибли пятеро подростков в возрасте от 13 до 16 лет, четверо были ранены. Состояние одного из подростков оценивается как тяжелое. СКР возбудил дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК), позднее — еще одно по ст. 151 УК. В Байкальске объявлен трехдневный траур.

Подробности ЧП — в материале «Ъ» «Смерть на день рождения».