Бывший шериф, рэпер, главарь банды, губернатор

Президент США вновь воспользовался своим правом и объявил о помиловании большой группы из 26 человек. В их числе бывший шериф, звезды реалити-шоу, рэпер, бывший губернатор и бывший сенатор, военный, боксер и другие. Почти всех их объединяет одно: они поддерживают — словом или делом — Дональда Трампа и его политику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / Reuters Фото: Ken Cedeno / Reuters

Эта неделя проходит для президента США под знаком милосердия. С понедельника Дональд Трамп начал сообщать о помиловании осужденных за различные преступления американцев, а в среду, 28 мая, подписал помилование сразу 26 людям. Анализируя выбор президента, американские СМИ делают вывод, что политики и личных пристрастий в его решении было все же больше, чем милосердия.

Широкий жест коснулся в основном его единомышленников по MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой!» предвыборный лозунг господина Трампа), друзей этих единомышленников и тех, кто пригодился или еще может пригодиться в его политической деятельности.

Первым узнал о своем помиловании бывший шериф округа Калпепер (штат Виргиния) Скотт Дженкинс, которому предстояло отсидеть десять лет в тюрьме. Суд признал его виновным в получении взяток на общую сумму более $100 тыс. За взятки, которые давали обеспеченные люди, шериф назначал их своими заместителями. Доказательства вины были неопровержимыми, включая фото- и видеосъемку моментов передачи денег. Те, кто давал взятки, признали свою вину, но Дженкинс объявил себя жертвой администрации Байдена и обратился за помилованием к президенту Трампу. Получив его, он выступил на телевидении, возблагодарив за помилование Бога.

Еще больше повезло Тодду и Джулии Крисли, звездам реалити-шоу «Крисли знают лучше», которые уже сидели в тюрьме по обвинению в банковском мошенничестве на $36 млн, уклонении от уплаты налогов. Помилования для них добивалась одна из их дочерей, которая смогла встретиться с членами семьи Дональда Трампа перед его инаугурацией и замолвить словечко за родителей. Крисли, кстати, тоже называли себя жертвами байденовского Министерства юстиции. Дональд Трамп, который высказывал уверенность в том, что с четой Крисли «обошлись слишком жестко», лично позвонил детям четы, чтобы сообщить новости о помиловании и пожелать «всего наилучшего».

Помилование также получил бывший член Конгресса США, республиканец Майкл Гримм, который отсидел восемь месяцев в тюрьме, признав себя виновным в налоговом мошенничестве. И Гримм стал уже восьмым по счету бывшим членом Конгресса США от Республиканской партии, получившим помилование из рук Дональда Трампа в оба его срока. Еще помилован бывший губернатор штата Коннектикут Джон Роуленд, на котором висело два уголовных дела по коррупции. И бывший член Сената от штата Арканзас Джереми Хатчинсон, приговоренный к 46 месяцам тюрьмы за взятки и налоговое мошенничество. И бывший профсоюзный лидер Джеймс Каллахен, который не задекларировал сделанные ему подарки на общую сумму более $300 тыс. В списке отмеченных милостью Дональда Трампа еще несколько чиновников невысокого ранга, осужденных за мошенничества, взятки, вымогательства. А еще бывший офицер Марк Бэшоу, который в период пандемии отказался вакцинироваться от COVID-19, сдавать анализы, носить маску и работать удаленно. Решение президента вычеркнет из личного дела Бэшоу запись о судимости.

Не обошел своим вниманием президент Трамп сферы культуры и спорта.

Помилованный рэпер NBA YoungBoy из Луизианы поблагодарил президента за «возможность продолжать строить жизнь — как мужчина, как отец, как исполнитель». В декабре 2024 года суд приговорил его почти к двум годам лишения свободы за незаконное владение оружием. И помилование объявлено бывшему профессиональному боксеру Чарльзу «Дюку» Таннеру, который был приговорен к пожизненному заключению за наркотики. Еще в свой первый президентский срок Дональд Трамп смягчил ему наказание.

Президент Трамп также позаботился о смягчении приговоров. В их числе, например, Ларри Гувер, один из руководителей чикагской ОПГ Gangster Disciples. За свою деятельность, в том числе убийство, Гувер был приговорен федеральным судом к шести пожизненным срокам с отбытием в тюрьме строгого режима в Колорадо. Кроме того, суд штата Иллинойс приговорил его по совокупности совершенных деяний к 200 годам лишения свободы. Последние несколько лет Гувер пытается добиться смягчения наказания. Администрация Байдена не пошла ему навстречу, а Дональд Трамп пошел, и федеральный срок в шесть пожизненных сроков будет отменен. Но над решениями судов отдельных штатов президент не властен, поэтому отбывать 200-летний срок Гуверу придется.

В том же духе милосердия к сторонникам MAGA и своим почитателям господин Трамп действовал и в первый свой срок, и второй срок он начал с помилования 1,5 тыс. участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Алена Миклашевская