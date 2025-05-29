Татарстанское УФАС выявило случаи превышения допустимой доли рынка сетями «Победа» и «Находка» в восьми районах Татарстана. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Розенталь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В восьми районах Татарстана выявлены случаи превышения допустимой доли рынка

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В восьми районах Татарстана выявлены случаи превышения допустимой доли рынка

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Антимонопольная служба проверила товарооборот торговых сетей в районах республики. По закону ритейлер не может открывать новые магазины в муниципалитетах, где его доля превышает 25% от общего оборота, пояснили в ведомстве. По данным УФАС, это ограничение уже действует в отношении сети «Победа» в Арском, Бавлинском, Верхнеуслонском и Спасском районах, а также сети «Находка» в Аксубаевском, Алькеевском, Сабинском и Нижнекамском районах.

Федеральные торговые сети также находятся под контролем, отметил представитель УФАС. Итоговые данные по ним будут собраны к середине лета текущего года. Ведомство подчеркивает, что главная цель таких ограничений — сохранить конкуренцию на рынке и не допустить ценового диктата со стороны крупных сетей.

В ведомстве также отметили, что выявлены нарушения в работе логистических центров торговой сети «Светофор». Так, в сети практиковалась схема, при которой расчеты с поставщиками происходили не после поставки товара, а только после его реализации. В ряде случаев товар возвращался поставщикам через год без оплаты.

«Были случаи, когда они („Светофор“ — „Ъ Волга-Урал“) взяли товар под реализацию, не смогли его реализовать в течение года и вернули товар обратно. То есть, не заплатив за то, что они этот товар не приняли на реализацию», — пояснил господин Розенталь.

В январе 2025 года «Руспродсоюз» сообщил, что почти половина всех исков по розничным сетям в республике касается магазинов «Светофор». В феврале 2025 года Управление Россельхознадзора Татарстана во время проведения проверок в 13 торговых точках сети выявило многочисленные нарушения, включая сальмонеллу. По итогам 2024 года падение выручки магазинов составило 2,2% год к году, до 286,3 млрд руб. ввиду закрытия большого количества торговых точек сети.

Анар Зейналов