В феврале сотрудники Управления Россельхознадзора Татарстана во время проведения проверок в 13 торговых точках сети магазинов «Светофор» выявили многочисленные нарушения, включая наличие сальмонеллы и антибиотиков в сырах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В татарстанском «Светофоре» были найдены сальмонелла и антибиотики в сырах

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В татарстанском «Светофоре» были найдены сальмонелла и антибиотики в сырах

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В магазине, расположенном в селе Столбище Лаишевского района, отсутствовали программа производственного контроля и термометры внутри холодильно-морозильных камер. В образцах подконтрольной ветеринарному надзору продукции, отправленных на исследование в Татарскую испытательную лабораторию ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» в Казани, были выявлены многочисленные несоответствия установленным стандартам качества и безопасности.

Например, в сыре, приобретенном в магазине в Казани, обнаружено присутствие антибиотиков.

В субпродуктах птицы, купленных в магазине в Елабуге, найдена сальмонелла.

В связи с выявленными нарушениями хозяйствующему субъекту было вынесено предупреждение. Информация передана в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан для принятия соответствующих мер и изъятия потенциально опасной для здоровья продукции с полок магазинов.

В январе сообщалось, что Роспотребнадзор Татарстана закончит проверки 66 магазинов сети «Светофор» до 5 февраля.

Артём Дергунов