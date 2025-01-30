«Руспродсоюз»: на «Светофор» приходится почти 50% исков Роспотребнадзора

Почти половина всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям касается магазинов «Светофор», рассказал директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков в эфире «России 24». По словам господина Вострикова, чаще всего претензии связаны с нарушением закона о торговле и законодательства о возврате товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вчера, 29 января, «Ведомости» сообщили, что из-за санитарно-эпидемиологических нарушений работу может приостановить почти половина магазинов «Светофор» в Москве и Московской области. Роспотребнадзор выявил в них нарушения, связанные со сроком годности товаров, а также обнаружил в торговых точках насекомых. Некоторые из магазинов уже временно приостановили работу: решение коснулось точек в Новокосино, а также в Тушино и Нагатинском районе.

Еще в 2024 году «Светофор» начал терять популярность среди потребителей. Падение выручки магазинов составило 2,2% год к году, до 286,3 млрд руб. Это связано с закрытием большого количества торговых точек сети. Всего «Светофор» управляет 2,2 тыс. магазинов по всей России, а также поставляет товары более чем через 100 логистических центров. Ритейлер занимает пятое место в списке крупнейших в стране.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дел не в оборот».