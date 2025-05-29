Сергей Миронов предложил учредить премию для военкоров

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов обратился к президенту Владимиру Путину с предложением учредить премию для военных корреспондентов. По мнению политика, ее присуждение будет служить благодарностью тем, кто «обеспечивает информационную защиту страны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Миронов также предложил присвоить награде имя советского поэта и военного корреспондента Александра Твардовского, поскольку это «подчеркнет историческую преемственность между поколением фронтовых корреспондентов и журналистами, работающими сегодня в зоне СВО». Партиец убежден, что военкоры способствуют укреплению патриотического сознания граждан и вносят существенный вклад в обеспечение информационного суверенитета России.

По мнению Сергея Миронова, такая премия могла бы стать важнейшим механизмом господдержки журналистов, «выполняющих профессиональный долг в зоне повышенного риска». Однако критерии ее присуждения и выгоды от ее получения он не уточнил.

СРЗП уже не раз выступала с инициативами по поддержке военных корреспондентов. Так, в январе 2024-го партийцы вносили отдельный законопроект о присвоении статуса ветеранов военкорам, выполнявшим задачи в зоне СВО. А в этом году в ходе рассмотрения в Госдуме законопроекта о ветеранах-силовиках, участвовавших в боях в приграничных регионах РФ, справороссы снова предложили наделить таким статусом журналистов, но их поправки были отклонены.

Божена Иванова