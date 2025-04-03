Военкоры не вписались в закон

Госдума 3 апреля приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий военнослужащих, правоохранителей и добровольцев, участвовавших в отражении вторжения ВСУ на приграничные территории России. «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) ратовала за предоставление такого же статуса еще и военкорам: ее поправки были отклонены, но эсерам пообещали урегулировать этот вопрос отдельным законопроектом.

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Поправки к закону «О ветеранах», подготовленные правительством по поручению президента, прошли первое чтение 19 марта. Изначально предполагалось, что статус ветерана боевых действий получат военные и сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в отражении атак ВСУ на приграничных территориях (их перечень установит правительство).

Ко второму чтению комитеты Думы по труду и по обороне подготовили совместные поправки, наделяющие таким же статусом участников добровольческих формирований, выполнявших аналогичные боевые задачи.

В свою очередь, депутаты СРЗП внесли ко второму чтению свои поправки, распространяющие статус ветеранов на военных корреспондентов и жителей Суджанского района Курской области. Комитет по труду рекомендовал их к отклонению, но эсеры на заседании 3 апреля вынесли их на отдельное обсуждение.

Обосновывая поправку о военкорах, депутат Марина Ким отметила, что со времен Второй мировой войны функционал военного журналиста изменился: у него теперь есть при себе средства распознавания дронов, саперная лопатка, аптечка, а иногда он даже «берет в руки оружие, чтобы защититься или сбить пикетирующий в лобовое стекло дрон». Имена многих военкоров «сегодня знает вся страна», подчеркнула депутат: «И неужели кто-то будет против того, чтобы этим людям присвоить статус ветерана боевых действий?» Тем более что работа военкоров и военнослужащих, по мнению госпожи Ким, часто схожа: «Нужно доехать до позиции, это все под снарядами, под прилетами, под дронами, иногда и по многокилометровой трубе. Вот линия фронта современная, она постоянно в движении. И в какой момент дорога военкора станет роковой и смертельной, никто сказать не может». Поэтому каждый журналист в зоне СВО — герой, а у государства «нет адекватного механизма», чтобы в случае гибели военкора помочь его семье, подытожила Марина Ким.

Глава комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) ответил, что закон о ветеранах уже содержит нормы, позволяющие «при правильном оформлении документов и при командировании» присваивать статус ветерана или инвалида боевых действий в том числе и журналистам.

А в правительстве, по его данным, готовится законопроект об утверждении нового статуса, связанного с военной журналистикой. Кроме того, господин Нилов посетовал, что «журналисты есть очень разные», и предложил поинтересоваться у Министерства обороны, как там отнесутся, если СМИ будут «бесконтрольно и без координации присутствовать на передовой».

В Минобороны к этому отнеслись плохо: присутствовавший на заседании замминистра, начальник главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин высказал мнение, что военкоры «не должны находиться бесконтрольно на территории, где ведутся боевые действия, потому что это может привести к очень печальным последствиям». В целом же, по его словам, вопрос признания журналистов ветеранами боевых действий должен регулироваться отдельным законопроектом.

Другой поправкой СРЗП предложила присваивать статус ветеранов мирным жителям оккупированных районов Курской области, которые, по словам госпожи Ким, «похудели на 30–40 кг без света, без еды, под постоянными обстрелами». По убеждению депутата, пережитое этими людьми сопоставимо с ужасами блокады Ленинграда. С тем, что задача депутатов — добиться оказания дополнительной помощи жителям Курской области, Ярослав Нилов согласился, но при этом усомнился в необходимости присвоения им специального статуса. В то же время закон «О ветеранах» в целом устарел, стал напоминать «лоскутное одеяло», и рано или поздно депутатам придется его актуализировать, признал глава комитета.

В итоге законопроект был одобрен без поправок СРЗП сначала во втором, а затем и в третьем чтении. За проголосовали 387 депутатов, против и воздержавшихся не было.

Ксения Веретенникова