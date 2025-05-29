«Автодор» планирует строительство трассы Геленджик – Джубга

Госкомпания «Автодор» планирует строительство дороги от Сочи к Новороссийску на участке от Джубги до Геленджика. Об этом в ходе форума дорожных инициатив в Сочи сообщил председатель правления «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Автодор» Фото: Telegram-канал «Автодор»

«Правительство активно продвигает этот проект. Могу сказать, что в ближайшие годы совершенно точно будет вестись работа на участке от Сочи до Новороссийска. Появился также новый участок, который мы сейчас активно изучаем и проводим обоснование — от Джубги до Геленджика»,– заявил господин Петушенко.

В 2024 году компания приступила к работам на участке обхода Адлера, который также является частью новой трассы «Джубга-Сочи». По словам Петушенко, уже подготовлено полное технико-экономическое обоснование проекта.

Планируется, что дорога Джубга – Сочи станет альтернативой существующей трассы А-147. Протяженность трассы составит 152 км.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что «Автодор» построит дорогу протяженностью 12,7 км в рамках развития Новороссийского транспортного узла.