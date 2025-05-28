Автодор построит дорогу в рамках развития Новороссийского транспортного узла

Госкомпания «Автодор» построит в Новороссийске дорогу М-4 «Дон» — с. Цемдолина — ул. Портовая протяженностью 12,7 км. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минтранс России Фото: Минтранс России

Строительство автомобильной дороги предусмотрено в рамках мероприятий комплексного развития Новороссийского транспортного узла. Реализация проекта обеспечит доставку грузов до морского порта Новороссийска в обход улично-дорожной сети портового города.

Дорога будет соответствовать IВ категории. Запуск в эксплуатацию намечен на 2033 год. Трасса рассчитана на 44,5 тыс. автомобилей в сутки.

Также «Автодор» реконструирует участок трассы М-4 «Дон» протяженностью 59,8 км от поселка Джубга до Новороссийска. Об этом сообщили на Форуме дорожных инициатив, который сегодня, 28 мая, проходит в «Сириусе».

«На грузовом направлении растут перевозки морским транспортом через порты Новороссийск, Туапсе, Темрюк и Тамань. Прежде всего, это экспорт и импорт грузов по международным транспортным коридорам — до 2030 года ожидаем прирост до 40 млн т»,— сообщил на Форуме первый заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов.

Минтранс России планирует развивать по нацпроекту инфраструктуру портов, а также подходящих к ним железных дорог. Их пропускную способность увеличат до 131 млн т.

Алена Воробьева