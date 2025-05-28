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За сутки ВСУ ударили по Белгородской области 79 боеприпасами, четверо ранены

За минувшие сутки ВСУ ударили по Белгородской области по меньшей мере 79 боеприпасами, в том числе с беспилотников, четверо человек ранены. Это следует из данных ежедневной сводки, публикуемой губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Кроме того, в ряде населенных пунктов установлены разрушения.

  • Над Белгородом сбили один беспилотник.
  • В Белгородском районе села Нечаевка, Николаевка, Репное, Солохи и Устинка атаковали 11 БПЛА, восемь из них сбила система ПВО. В селе Солохи повреждены три частных дома, в селах Нечаевка и Устинка — ЛЭП.
  • В Борисовском районе по хутору Никольский ударили два дрона. Повреждено остекление здания на территории соцобъекта. Также загорелись сухая трава и подстилка в лесном массиве, очаги возгорания уже ликвидировали. В результате удара беспилотника по поселку Борисовка 25 мая были ранены двое сотрудников МЧС — вчера они сами обратились за медпомощью.
  • В Волоконовском районе хутор Зеленый Клин атаковали два беспилотника — была повреждена ЛЭП, сейчас электроснабжение восстановлено.
  • В Грайворонском округе обстреляли села Смородино и Сподарюшино, ВСУ выпустили по ним два боеприпаса и два беспилотника.
  • Над Губкинским горокругом система ПВО сбила БПЛА самолнтного типа.
  • В Ивнянском районе в селе Покровка в результате атаки дрона загорелся корпус производственного предприятия, огонь ликвидирован. Помещение корпуса было повреждено.
  • В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка и Поповка ВСУ выпустили 25 дронов в ходе восьми обстрелов, также эти населенные пункты атаковали с шести беспилотников. Информация о последствиях уточняется.
  • Над Старооскольским горокругом ПВО сбила три дрона.
  • В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Красная Поляна, Новая Таволжанка и Ржевка ударили двумя боеприпасами, также их атаковали 17 БПЛА, 11 из них ликвидированы. В селе Красная Поляна мирный житель был контужен в результате детонации дрона на территории частного дома. В Шебекине посекло гараж предприятия, в селе Ржевка — чердак одного из домов, в селе Новая Таволжанка получили повреждения два частных дома, забор еще одного, машина и ЛЭП. Часть жителей села временно остается без света. Сегодня утром в Шебекине от удара FPV-дрона поврежден грузовой автомобиль. Еще один подавленный системой РЭБ дрон сдетонировал во дворе многоквартирного дома, пострадал мирный житель. Повреждены остекление двух квартир и три легковых автомобиля.
  • Яковлевский округ атаковали два беспилотника самолетного типа, один из них сбит системой ПВО.

За предыдущие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 188 боеприпасами, сообщал 27 мая Вячеслав Гладков. В результате были ранены четверо мирных жителей, в ряде населенных пунктов установлены разрушения домов, машин, коммерческих и инфраструктурных объектов.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова

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