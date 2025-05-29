В УрФО рассматривают возможность открытия центров адаптации иностранных граждан

В регионах Уральского федерального округа (УрФО) рассматривается возможность открытия центров адаптации для иностранных граждан в российском обществе, сообщил полпред Артем Жога. Он отметил, то важно сделать акцент на формирование у мигрантов «общероссийской гражданской идентичности».

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Сейчас такой центр в пилотном режиме работает в Челябинской области — до конца года уральские власти оценят его эффективность и возможность внедрения в других регионах УрФО. «Разработан адаптационный курс для иностранных граждан, в регионах УрФО идет работа по его внедрению, а также по созданию его регионального компонента, который бы отражал местную специфику»,— отметил полпред и подчеркнул, что работодатели, которые нанимают мигрантов, должны помогать им с получением легального статуса, изучением языка, миграционных и трудовых законов.

На данный момент в УрФО только 66,5% жителей положительно оценивают состояние межнациональных отношений.

Семинар-совещание, где обсуждалась миграционная политика на Урале, прошла в Магнитогорске (Челябинская область), был посвящен реализации стратегии государственной национальной политики России до 2025 года. Участие в нем также приняли главы регионов УрФО, заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев, представители силовых структур, надзорных ведомств и другие.

Напомним, за пределы России из Свердловской области в первом квартале 2025 года выдворили 665 иностранных граждан. Кроме того, въезд запретили 767 иностранцам, что на 17,5% больше, чем за тот же период прошлого года. В Тюменской области за первый квартал 2025 года зафиксировано 3049 случаев нелегального трудоустройства, что на 53,6% больше, чем за тот же период прошлого года с 1985 случаями.

Ирина Пичурина