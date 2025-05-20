В первом квартале 2025 года из Свердловской области выдворили 665 мигрантов

За пределы России из Свердловской области в первом квартале 2025 года выдворили 665 иностранных граждан, следует из отчета регионального ГУ МВД. Кроме того, въезд запретили 767 иностранцам, что на 17,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В первом квартале подразделения по вопросам миграции провели более 300 проверок на соблюдение миграционного законодательства и составили 3059 административных протоколов — это на 57,1% больше, чем в начале прошлого года. За три месяца пресечено более 6,4 тыс. (+11,7%) административных правонарушений в сфере миграции.

Кроме того, в Свердловской области выдано и заменено 45,3 тыс. внутренних документов, выдано 34,5 тыс. загранпаспортов. Фиксируется рост госуслуг по выдаче приглашений на въезд в РФ, выросло число оформленных виз, услуг по выдаче мигрантам разрешений на работу, но снизилось количество оформленных и выданных патентов. Также отмечается снижение числа разрешений на временное проживание и оформленных видов на жительство.

Напомним, миграционный прирост в Свердловской области увеличился с 1 тыс. приезжих в 2023 году до 19 тыс. человек в 2024 году. Увеличение показателя связано с изменениями механизма сбора статистических данных Росстата о миграции населения — раньше данные поступали из территориальных органов МВД на бумажных носителях раз в месяц, теперь данные направляют в электронном формате ежедневно.

Ирина Пичурина