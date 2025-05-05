За начало года в Тюменской области выявили свыше 3 тыс. нелегальных работников

В Тюменской области за первый квартал 2025 года зафиксировано 3049 случаев нелегального трудоустройства, что на 53,6% больше, чем за тот же период прошлого года с 1985 случаями. Об этом РБК сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чаще всего нелегальные работники встречаются в малом и среднем бизнесе — больше всего таких сотрудников занято в сферах торговли и строительства. Многие компании, где они работают, обнаруживаются после обращений жителей и организаций.

В департаменте подчеркнули, что неофициальное трудоустройство лишает сотрудников социальных гарантий и влияет на формирование пенсии. Работодатели, использующие такие схемы, нарушают принципы честной конкуренции и рискуют штрафами и налоговой ответственностью. Штрафы за неоформление трудового договора составляют от 5 тыс. руб. для ИП, от 10 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 тыс. руб. для юридических лиц.

Ранее уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских попросили провести встречи с представителями бизнеса по вопросу трудоустройства мигрантов, так как миграционная политика сейчас ужесточается, соответствующие законы принимают, но они не всегда исполняются.

Ирина Пичурина