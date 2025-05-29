Рубио: США начнут аннулировать визы студентов из Китая

Госсекретарь США Марко Рубио в соцсети Х заявил, что США начнут аннулировать визы студентов из КНР. Он подчеркнул, что мера коснется в том числе тех, кто имеет связи с Коммунистической партией Китая или учится в важных областях.

Точных причин или условий, по которым будут отзываться визы, госсекретарь не назвал.

22 мая Белый дом аннулировал аккредитацию Гарвардского университета по программе обмена и запретил зачислять иностранных студентов. Администрация президента сочла, что университет создает небезопасную среду в кампусе.

Позже федеральный суд США запретил администрации президента США блокировать прием иностранных студентов, так как это стирает «четверть студенческого состава Гарварда».

Реакция мировых СМИ на запрет приема иностранцев в Гарвард — в обзоре «Ъ».