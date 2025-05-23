«Профессоров и научное сообщество в их нынешнем виде нужно рассматривать как врагов»

Вчерашнее заявление администрации президента США о запрете приема иностранных студентов в Гарвардский университет вызвало шок в старейшем вузе страны и бурную реакцию в международной прессе. Эксперты задаются вопросом, насколько этот запрет законен, а власти Китая считают, что такие шаги администрации Дональда Трампа только нанесут вред США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Faith Ninivaggi / Reuters Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

Гарвард в шоке после заявлений правительства о том, что иностранные студенты должны уехать

Университет столкнулся с молниеносной агрессией после того, как его президент Алан М. Гарбер заявил администрации Трампа в апреле, что Гарвард не уступит требованиям изменить свою практику найма и приема, а также свою учебную программу. После того как правительство заморозило более $2 млрд грантов, Гарвард подал иск в федеральный суд в Бостоне. С тех пор администрация урезала финансирование исследований университета.

Отмена международного набора очень сильно изменит университет, в котором сейчас находится 6800 студентов — более четверти от общего числа. Они приезжают из других стран, и это число неуклонно растет в последние десятилетия. Особенно сильно пострадают аспирантские программы. Мария Кузнецова, аспирантка из России, сказала, что вчерашнее заявление напомнило ей то, что она уже пережила в своей родной стране.

Администрация Трампа запретила Гарварду принимать иностранных студентов

Правительство пригрозило запретить прием иностранных студентов еще в апреле, после того как Гарвард отказался выполнять требования администрации, в том числе о том, чтобы университет — под федеральным надзором — «проводил аудит» точек зрения преподавателей, студентов и сотрудников.

Согласно федеральным данным, в 2023/24 учебном году в университетах США обучалось более 1,1 млн иностранных студентов, более половины из которых — из Индии и Китая. Тед Митчелл, президент Американского совета по образованию, главной лоббистской группы университетов, заявил, что действия президентской администрации против Гарварда крайне необычны и вряд ли выдержат юридическую проверку.

Администрация Трампа запрещает Гарварду принимать иностранных студентов

Письмо из Министерства внутренней безопасности еще больше обострило противостояние с университетом. Новая атака на университет произошла в условиях обостряющейся конфронтации между Лигой плюща и администрацией Трампа, которая урезала федеральное финансирование этих учреждений на миллиарды долларов. Критики президента говорят, что действия против американских университетов являются подавлением свободы слова и академической свободы… Запрет на прием иностранных студентов также вызовет беспокойство у 1,1 млн иностранцев, обучающихся в США (большинство из Китая и Индии), и тех, кто надеется учиться в США. Плата от иностранных студентов — существенный источник финансирования для американских университетов.

Эскалация запугивания

Дональд Трамп идет на крайние меры: теперь иностранцы не смогут учиться в Гарварде. Юридически это сомнительно, но в борьбе правительства с университетом стратегически последовательно… Эта мера продолжила давно длящуюся кампанию против Гарварда и других университетов… За этим кроется желание надолго ослабить твердыни либерального образования, развития и социализации, которое многие правые консерваторы даже не скрывают. Еще в 2021 году нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс в своей речи сказал (таким образом цитируя Никсона), что профессоров и научное сообщество в их нынешнем виде нужно рассматривать как врагов. Многие друзья Трампа часто повторяли нечто подобное. Вся модель американских частных высших школ с их совершенством, интернациональностью и относительной независимостью от государства находится под давлением. Демонстрация силы правительством служит цели запугивания, даже если в конечном итоге это можно предотвратить, (оспорив запрет в суде.— “Ъ”).

Китай призывает США не политизировать сотрудничество в сфере образования

Сотрудничество в сфере образования между Китаем и США взаимовыгодно, заявил в пятницу пресс-секретарь Министерства иностранных дел, отметив, что Китай всегда выступал против политизации образовательного сотрудничества. Пресс-секретарь Мао Нин… отметил, что такие практики американской стороны лишь нанесут ущерб ее собственному имиджу и международному доверию, и заявил, что Китай будет твердо защищать законные интересы китайских студентов и ученых за рубежом.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик