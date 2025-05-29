Турецкий Indesit обогнал Haier по продажам холодильников в РФ

Рынок холодильников в России в I квартале 2025 года сократился на 10% в натуральном выражении, до 614 тыс. устройств. Лидером сегмента стал турецкий Indesit (15% рынка), потеснивший китайский Haier (13%), сообщают данные «Холодильника.ру». В денежном выражении продажи упали на 3%, до 26,7 млрд руб., но Haier сохранил первое место с долей 21%.

Эксперты связывают смену лидера с более глубокой локализацией Indesit — его холодильники полностью производятся в Липецке, тогда как Haier частично зависит от импорта. В «М.Видео-Эльдорадо» отмечают, что это позволяет Indesit удерживать конкурентные цены.

Аналогичный тренд наблюдается в сегменте стиральных машин: доля Haier снизилась до 14%, а Indesit выросла до 13%. Общий объем продаж бытовой техники падает из-за роста цен, высокой ключевой ставки и сокращения спроса после всплеска 2024 года. По прогнозам, к концу года рынок может сократиться еще на 10%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Покупатели охладели к холодильникам».