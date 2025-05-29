Покупатели охладели к холодильникам

Продажи холодильников в РФ в первом квартале сократились на 10% год к году, при этом сменился лидер сегмента: им стал турецкий Indesit вместо китайского Haier. Участники рынка связывают снижение спроса с ростом цен на технику, а смену лидера — с более глубокой локализацией производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Рынок холодильников в РФ в первом квартале сократился на 10% в физическом выражении, до 614 тыс. проданных устройств, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал “Ъ” представитель «Холодильника.ру». Также, по данным компании, в России сменился лидер сегмента: вместо китайского Haier, который год назад занимал 19% рынка (сейчас 13%), им стал турецкий Indesit (12% годом ранее и 15% рынка сейчас, см. также график), техника которого для российского рынка полностью производится в Липецке. Третье место сохранил турецкий Beko, чья доля снизилась по итогам года на 1 процентный пункт, до 6%.

В денежном выражении картина несколько иная — из-за роста цен на технику. Общий показатель продаж сократился на 3%, до 26,7 млрд руб., лидером с долей 21% остался Haier (годом ранее 28,6%), следом идут Indesit с 11,4% (8,9%) и Beko с 5,9% (доля не изменилась). В Haier и Indesit не ответили на запрос “Ъ”.

Аналогичные данные приводят в «Марвел-Дистрибуции» и в «М.Видео-Эльдорадо». «Бренд Haier занимал первое место на рынке холодильников последние три года, после прекращения официальных поставок LG»,— говорит представитель дистрибутора. Как писал “Ъ” в конце 2022 года, после ухода иностранных производителей бытовой техники из РФ, таких как LG, Samsung и Bosch, лидером почти во всех сегментах бытовой техники стал китайский Haier (см. “Ъ” от 18 ноября 2022 года).

В сегменте стиральных машин лидером остался Haier с долей 14% в штуках (годом ранее 19%), однако Indesit и здесь начал приближаться к китайскому бренду, нарастив свою долю на 1 процентный пункт, до 13% рынка. Всего за первый квартал было продано 866 тыс. стиральных машин на 29,9 млрд руб., что на 10% меньше прошлого года в штуках и больше на 2% в деньгах.

«Основной тренд на рынке холодильников в 2025 году связан с уходом покупателей из среднего и премиум ценовых сегментов в сторону более бюджетных моделей, а также с общим насыщением рынка после повышенного спроса в 2024 году»,— говорит бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Марк Яссер. По его словам, помимо высокой ключевой ставки ЦБ рынок бытовой техники уменьшается на фоне сокращения ввода нового жилья в России.

В этих условиях смена лидера продаж в натуральном выражении логична, полагают эксперты. «Beko и Indesit более народные марки по цене по сравнению с Haier, соответственно, идет смещение со среднего сегмента в "средний-минус"»,— говорит учредитель бренда бытовой техники Jacky`s и совладелец бренда Schaub Lorenz Гусейн Иманов. Директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин указывает: «Haier и Indesit занимают схожие доли и применяют различные инструменты, в том числе маркетинговые, чтобы перетянуть внимание потребителей».

Важную роль в изменении расстановки сил играет фактор локализации, утверждает представитель «М.Видео-Эльдорадо». После начала военной операции на Украине американский владелец трех заводов Whirlpool в Липецке продал предприятия за €220 млн турецкой Arcelik (производит Indesit, Beko и др.; см. “Ъ” от 28 июня 2022 года). В Липецке производятся как холодильники, так и стиральные машины под брендами Indesit и Hotpoint, что обеспечивает стабильные поставки и позволяет сохранять конкурентные цены на продукцию данных брендов, утверждают в «М.Видео-Эльдорадо». Haier, словам представителя торговой сети, несмотря на крупный завод в Набережных Челнах, часть моделей по-прежнему импортирует из Китая, что влияет на логистику, себестоимость и финальные цены для потребителя.

По прогнозу Владислава Бородина, к концу года объем продаваемой в РФ бытовой техники уменьшится еще на 10% из-за высокой ключевой ставки.

Тимофей Корнев