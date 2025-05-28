МИД Ирана отрицает готовность остановить обогащение урана год

Министер иностранных дел Ирана Исмаил Багаи отрицает готовность остановить обогащение урана на год в рамках политической сделки с США. О том, что Тегеран выдвинул такое предложение, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исмаил Багаи

Фото: mfa.gov.ir Исмаил Багаи

Фото: mfa.gov.ir

«Новое заявление Reuters — это одна из тех сфабрикованных новостей, которые Иран неоднократно опровергал, и их ложность в конце концов оказывалась доказанной. Продолжение обогащения урана является безальтернативным принципом Ирана»,— сказал представитель МИД Ирана Исмаил Багаи (цитата по «РИА Новости»).

Иран готов приостановить обогащение урана, если США разблокируют замороженные активы республики и признают ее право на мирную ядерную программу, писало Reuters. Предполагается, что на таких условиях будет заключена «политическая сделка», которая в дальнейшем может привести к более широкому соглашению, уточняло агентство.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут очень хорошо, стороны могут заключить сделку в ближайшее время. 23 мая в Италии состоялся пятый раунд переговоров США и Ирана. Выступающий посредником Оман сообщил, что встреча завершилась «определенным, но не окончательным прогрессом». Препятствием стала позиция Тегерана, отстаивающего свое право на мирную ядерную программу, необходимую для гражданских целей. Вашингтон видит в ней угрозы создания Ираном ядерного оружия.

Лусине Баласян