Трамп предостерег Нетаньяху от ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его не наносить удары по Ирану. По словам американского лидера, это может сорвать переговоры Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters

«Я просто сказал, что не считаю это уместным, поскольку мы ведем очень хорошие переговоры. Мы очень близки к решению. Я думаю, они хотят заключить сделку, и мы можем сделать это, спасти много жизней»,— сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме (цитата по AFP).

Телефонный разговор лидеров состоялся 22 мая. Израильский Channel 12 сообщил, что беседа состоялась на повышенных тонах: Дональд Трамп пытался убедить Биньямина Нетаньяху решить вопрос иранской ядерной программы дипломатическим путем, в то время израильский премьер настаивал на необходимости провести военную операцию против Ирана.

23 мая в Италии состоялся пятый раунд переговоров США и Ирана. Выступающий посредником Оман сообщил, что встреча завершилась «определенным, но не окончательным прогрессом». Препятствием стала позиция Тегерана, отстаивающего свое право на мирную ядерную программу, необходимую для гражданских целей. Вашингтон видит в ней угрозы создания Ираном ядерного оружия.

Подробнее о ситуации между США, Ираном и Израилем — в материале «Ъ» «Иран столкнул лбами США и Израиль».

Лусине Баласян