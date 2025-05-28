Провайдер застрял в дверях

Столичный провайдер АСВТ подвергся крупной DDoS-атаке. Без домашнего интернета осталось несколько жилых комплексов в районах Москвы и Подмосковья. Эксперты называют последствия такой атаки критичными для УК и застройщиков, так как она приводит к отключению общедомовых цифровых сервисов, в том числе домофонов и шлагбаумов, и платежных систем компаний, работающих в этих домах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На инфраструктуру интернет-провайдера ACBT 28 мая была совершена крупная DDoS-атака, которая привела к отключениям сети в нескольких крупных жилых комплексах (ЖК) Москвы. Информацию подтвердил сам провайдер в своем Telegram-канале. Компания предоставляет услуги связи в том числе ЖК «Первый Ленинградский» (Молжаниновский р-н), «Датский квартал» (пос. Нагорное), «Рихард» (Хорошевский р-н), «Героев» (г. о. Балашиха), «Западное Кунцево», «Династия», «Новое Тушино» и «Новые Ватутинки». В «Главстрой Регионы» (застройщик комплекса «Героев») и ФСК (ЖК «Первый Ленинградский» и др.) от комментариев отказались.

70,07 Гбит/с достигла мощность DDoS-атаки на провайдера ACBT 28 мая, по данным Роскомнадзора

Как сообщила компания в своем Telegram-канале, «28 мая с 8:10 сеть подверглась одной из самых масштабных DDoS-атак. Следствием непрекращающихся атак стала перегрузка линии связи, что привело к падению сервисов, включая внутренние ресурсы, в связи с чем не были доступны каналы связи с технической поддержкой, личный кабинет и сайт компании». После 17:30 провайдер сообщил, что работает над «возвращением стабильного абонентского сервиса в зонах присутствия».

В Роскомнадзоре добавили, что атака достигла мощности в 70,07 Гбит/с при интенсивности 6,92 млн пакетов в секунду: «На текущий момент Национальная система противодействия DDoS-атакам отфильтровала 47 Гбит/с и 6,12 млн пакетов в секунду».

Провайдер ACBT принадлежит АО АСВТ, которое основано в 1993 году. По данным «Спарк-Интерфакс», в 2024 году выручка АО составила 338,6 млн руб. Чистая прибыль — 24 млн руб. В АСВТ не ответили “Ъ”.

Ранее “Ъ” писал о массированных DDoS-атаках на провайдера Lovit. Тогда более 200 тыс. жильцов ЖК компании ПИК из Москвы и ряда регионов столкнулись с перебоями в работе домашнего интернета. Пользователи столкнулись с неработающими умными домофонами, кассовыми аппаратами в магазинах и самим домашним интернетом. Часть из них направила жалобу в ФАС на компанию (см. “Ъ” от 24 марта).

Такие сбои критичны для застройщиков и УК, поскольку, помимо полной недоступности интернета для жильцов, есть ряд менее очевидных проблем, говорит директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов. Например, системы умного дома: могут перестать работать домофоны, шлагбаумы, системы видеонаблюдения и пр. Кроме того, из-за неработающих банковских терминалов страдает и теряет выручку бизнес на первых этажах ЖК. С ним соглашается менеджер продукта компании Curator Георгий Тарасов: «DDoS-атаки — это угроза для общедомовых цифровых сервисов, таких как домофоны, ворота, шлагбаумы, ИПУ и др., когда их отказ вызывает трудности с доступом жильцов и управлением».

По данным Servicepipe, порядка 73% участников рынка интернет-провайдеров в РФ не имеют анализаторов трафика для обнаружения DDoS-атак, добавляет эксперт.

Если исключить из этой статистики крупных игроков, то доля компаний в сфере связи без защиты возрастет до 92%: «В начале этого года мы фиксировали несколько масштабных атак на провайдеров в одном регионе».

Если крупные провайдеры для хакеров — трудная мишень, потому что они выделяют много ресурсов на кибербезопасность, то локальные провайдеры гораздо более удобная цель, считает технический руководитель центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC Ильназ Гатауллин. «Из-за их партнерства с застройщиками попасть под удар может интернет сразу нескольких крупных ЖК. В целом в DDoS заметен тренд на массовость атак: хакеры пытаются дестабилизировать работу не наиболее значимых организаций, а любых, которые оказываются уязвимыми»,— добавляет эксперт.

Татьяна Исакова, Варвара Полонская, Дарья Андрианова