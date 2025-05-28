Инфляция в годовом выражении замедлилась до 9,78%

Инфляция в России на неделе с 20 по 26 мая составила 0,06%, говорится в отчете Минэкономики. С начала года цены выросли на 3,34%. Уровень инфляции в годовом выражении при этом снизилась до 9,78% по сравнению с 9,9% неделей ранее.

Стоимость продовольственных товаров за неделю выросла на 0,06%, в годовом выражении — на 12,56%. При этом плодовоовощная продукция за неделю подешевела на 0,83%, а за год подорожала на 18,71%. В отчете Росстата указано, что среди продовольственных товаров с 20 по 26 мая сильнее всего подорожали морковь (+5,1%), свекла (+3,7%), картофель (+2,4%). Подешевели огурцы (-9%), помидоры (-5,9%), бананы (-1,5%).

В сегменте непродовольственных товаров цены за неделю снизились на 0,05%, годовая инфляция составила 4,96%. Среди подорожавших товаров первой необходимости — туалетное мыло, зубные пасты и детские подгузники (+0,4%), пеленки для новорожденных (+0,3%), туалетная бумага, спички и зубные щетки (+0,2%). Дешевле стали корма для животных и гигиенические прокладки (-0,3%), стиральные порошки (-0,2%), хозяйственное мыло (-0,1%).

В сфере услуг недельная инфляция составила 0,16%, годовая – 11,93%. Изменилась стоимость платы за мойку авто (+0,5%) ЖКУ (+0,4%), проживания в хостелах и восстановление зубов пломбой (+0,3%).

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Петр Бузлаев